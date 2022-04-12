台北市民清晨遭戰機驚醒 國防部：聯翔操演測試防空能力
今（12）日清晨不少人都被空軍起飛的發動機聲吵醒，台北市也有數架戰機在上空盤旋，許多人關注是否又是共機擾台。國防部證實，這是國軍例行的聯翔操演，目的在測試各空軍基地反應接戰與制敵空襲能力。
國防部今日例行記者會上，發言人孫立方表示，今早在北市的演習活動受到許多民眾的關切，國防部為檢測國軍聯合區域、艦隊、基地要港與野戰防空等部隊應變能力與接戰程序、檢視防空作戰指管與兵力運用，於今日上午5點到7點鐘特別執行整體防空作戰計畫演練，操演單位與各項執行狀況都正常。
聯翔操演是國軍執行全島制敵及反空襲的重要訓練，由國軍聯合作戰指揮中心發布狀況，採「分區同時」方式，模擬敵人攻擊重要陣地，三軍部隊受令後立即展開反制，整合防空武力及資電戰力，共同執行聯合防空作戰，藉以檢視及強化國軍重要目標防護能力。
據了解，111年度聯翔操演由花蓮基地第五聯隊與嘉義基地第二聯隊的F-16戰機扮演假想敵，模仿共軍犯台時可能採取的空襲航線飛行，以無預警方式測驗防空部隊反應，測試全台國軍部隊防空、制空臨戰演練與應變能力。為兼顧避免影響民航機起降與模擬戰場實況，因此這項演習都選擇在清晨進行。