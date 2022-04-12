返國將免隔離？陳時中：疫情6月底走到尾巴就能考慮

本土疫情持續升溫，連續3天本土確診皆破400例確診，距離開放民眾出國返台免隔離似乎更遙遙無期，不過指揮中心指揮官陳時中今（12）日接受資深媒體人周玉蔻節目專訪透露，「等這波疫情穩住了，我們就會來考慮！6月底應該走到尾巴了吧，我期待」。
國內疫情捲土重來，讓不少民眾下半年出國夢碎，周玉蔻問，「什麼時候可以去日本、美國玩，什麼時候可以開放去哪個國家回來不用隔離？」，陳時中卻給予正向回答表示，並不是不可能，等對方疫情下降至一定程度，那就可以實施，就像是以往的旅遊泡泡一樣，至於疫情何時會「穩住」？陳時中預估，6月底疫情就會到頭。
而周玉蔻追問，等疫情過後陳時中是否會參與年底大選？陳時中僅笑答「沒有正式談過」、「有談過的人很多」，但陳強調，防疫是在自己人生中一個非常重大的任務，自己政務繁忙，並沒有準備參選，會期還有10個法案要向立法院提出，「把這些事情做好，我就覺得非常好」。
※【NOWnews 今日新聞
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