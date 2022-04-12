北北基桃風險高！將啟動類普篩 陳時中曝取消實聯制時機
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（12）日接受電台節目《新聞放鞭炮》主持人周玉蔻專訪，陳時中認為以目前的趨勢來推估，4月底本土病例上千是「幾乎一定會」發生，另外也點名北北基桃目前風險較高，將比照基隆「全民防疫愛心篩檢」模式進行類普篩。而許多民眾抱怨最該優先停止的實聯制，陳時中也給出明確的取消時機點。
雖然預言本土確診數仍會持續增加，甚至直言未來破萬也不是不可能，但陳時中也一再強調，如今的Omicron病毒株輕症化，過去病毒株的重症率比現在高出300倍、中症率高出6、70倍，呼籲民眾不要恐慌，做好自主應變。
而北北基桃則是目前風險比較高的區域，陳時中表示基隆啟動「全民防疫愛心篩檢」的效果不錯，篩出38人PCR陽性確診，及早找出病例對社區是好的，高風險區域都希望比照辦理，已與北北基桃聯繫，希望他們提出計畫，擬定實施的區域與對象等等。
另外被最多民眾抱怨的實聯制，陳時中表示現在病毒潛伏期縮短、傳染力更強，疫調已經來不及層層匡列，未來將走向科技防疫，如果「台灣社交距離APP」用戶可以突破1200萬人，代表民眾可以透過APP提高警覺，實聯制就會朝向取消。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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