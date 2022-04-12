擔憂美國緊縮政策風險 資金轉進全球與新興市場股債資產
聯準會三月會議紀錄釋放鷹派訊號加上過去立場偏鴿的聯準會副主席提名人布蘭納德發表鷹派言論，引發市場擔憂聯準會可能更激進的緊縮行動，衝擊全球股市與新興股市同步收低。根據彭博資訊統計，整體股票型ETF近一週資金淨流入102億美元，主要流入全球股市112億美元，新興市場、亞太、中國與拉美股市分別吸引資金淨流入34億、6.6億、0.8億及0.4億美元，美國、歐洲、日本及東歐股市則分別遭資金淨流出12.3億、10億及0.06億美元。
聯準會政策態度鷹派、美元走揚，中國經濟數據疲弱，再加上疫情增溫壓抑中港股市走弱，新興股市同步回檔。富蘭克林證券投顧統計，近一週外資於亞洲股市賣多買少，主要賣超台灣及南韓股市29億及15億美元，印度、越南及菲律賓股市亦遭賣超1.3億、0.4億及0.2億美元，而印尼、馬來西亞及泰國股市則分別獲外資買超2.9億、0.6億及0.6億美元。陸港通北上及南下資金近週分別淨流出66億及0.32億人民幣。
富蘭克林證券投顧分析，美歐央行為了控制通膨展現更加鷹派的政策立場，衝擊全球股債齊跌，史坦普500指數暫時失守年線，短線在俄烏情勢混沌、通膨維持高檔、企業財報登場期間，市場波動仍大，建議投資人以選美國價值平衡型基金為核心，股票資產建議兵分三路。
穩健部位首選基礎建設或公用事業產業型基金，掌握該產業終端需求穩定、通膨轉嫁機制和受惠長線能源轉型政策商機，積極者可留意天然資源和黃金產業型基金操作機會，而受到聯準會緊縮及景氣放緩擔憂影響，科技股短線承壓，但歷經這波修正後評價面趨於合理，若後續企業財報能交出優於預期成績單有機會帶動反彈，建議已進場者耐心續抱，空手者可採定期定額介入。