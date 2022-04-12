15家金控今年前3月獲利年減逾2成　富邦金拿下單季獲利王

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由於3月份國際投資市場持續震盪，台股當月指數終以上漲0.23%作收，富邦人壽因應風險環境持續實現獲利同時汰弱留強，債市投資方面，因應通膨升溫與美國貨幣政策緊縮，第一季以減碼並實現資本利得、提高帳上現金部位，以期未來利率走升期間增加投資，提升經常性收益。
不過，在美債利率走高趨勢下，美元相對其他貨幣持續轉強，3月單月美元兌台幣升值2.14%，富邦人壽單月及累月的匯兌損益與避險成本，大幅優於去年同期。因兌換利益大幅增加，亦致使外匯價格變動準備金亦較前月提升，3月底餘額已逾190億。
同時，因應俄烏戰爭爆發，富邦人壽年初以來即以減碼俄羅斯債券、並依戰事發展，2月啟動預期信用損失作為因應，至3月底，累計認列預期信用損失為新台幣22.6億元，認列金額係根據未來可能損失本金及1年利息收入估計而成，未來將依據ESG投資原則，不再新增俄羅斯部位，並利用機會減碼部位。
國泰金今年3月自結稅後淨利118.5億元，累計稅後淨利342億元，較去年同期減少，累計EPS為2.58元，主要是去年金融市場上行，投資收益高基期所致。不過，今年以來各子公司核心業務動能穩健，投資績效良好，國泰金及子公司國泰人壽累計稅後淨利仍創歷史次高，國泰產險及國泰投信累計稅後淨利續創歷史新高。
國泰人壽3月稅後淨利90.7億元，累計稅後淨利達258.9億元，較去年同期減少，主因去年投資收益基期較高所致，今年以來投資操作平穩，避險成本大幅改善，保險本業穩健營運，整體財務表現維持良好。
至於近期俄烏戰事延續，信評公司亦陸續於3月進一步調降俄羅斯主權信用評級，3月國泰人壽持有俄羅斯債券的6.2百萬美元債息悉數順利入帳，顯示俄羅斯尚具償付意願及能力，惟囿於國際制裁及付款金流受阻，4月預定收取的3.9百萬美元債息或有改採盧布支付可能，若屆時以盧布支付，將依市場匯率進行匯兌評價，立即反應匯率風險於兌換損益，不影響預期信用損失估計。
國泰人壽根據內部風險管理政策及會計公報原則，已於2月份保守評估俄羅斯部位利息及本金的不確定，並依Stage III提列預期信用損失，因此，3月暫不調整減損預期，後續將視事件發展及信用風險變化，檢視是否增提或回收。
受到俄烏戰爭衝擊，台灣人壽3月提列俄羅斯債券減損逾5.8億元，拖累中信金獲利較2月與去年前3月衰退，中信金今年3月自結稅後盈餘為38.99億元，累計全年合併稅後盈餘162.92億元，累計EPS為0.84元。
不過，中信金強調，3月份各項業務動能表現得宜，銀行及保險核心動能穩健，整體獲利維持良好。與去年同期相比，銀行業務方面，第1季國內及海外分子行放款皆有顯著成長，加上利差擴大，帶動淨利息收入增加，保險業務則聚焦於推廣保障型及外幣型商品，第1季已有顯著成長。
至於台灣人壽投資俄羅斯政府債券及俄羅斯天然氣公司債券，至3月底的總投資金額為96億7045萬元，因俄羅斯入侵烏克蘭遭受國際制裁，致使該國無法完全支付債券到期本金及利息風險增加，台灣人壽在3月就帳列債券提列減損，致3月影響損益數為5億8155萬元。
開發金3月自結稅後獲利35.7億元，累計前3月稅後獲利96.74億元，累計每股稅後盈餘0.58元。開發金表示，雖然近期整體金融市場受烏俄衝突、油價走揚及美國聯準會升息等因素影響，呈現波動震盪，開發金控旗下各業務仍展現穩健營運表現。
開發金子公司中國人壽主要受惠於美元走強，推升獲利表現，3月份稅後獲利30.34億元，累計今年前3月稅後獲利88.36億元。凱基銀行穩健發展法金、消金及金融市場等多元業務，利息及手續費收入等核心收益維持成長，3月單月稅後獲利4.12億元，累計前3月稅後獲利13.59億元。
凱基證券經紀業務營運表現穩定，並來自衍商、債券及海外業務等獲利貢獻挹注，3月份單月稅後獲利7.41億元，累計前3月稅後獲利為14.44億元；中華開發資本受投資部位評價波動影響，3月份稅後損失2.27億元，累計今年前3月稅後損失為5.70億元。
開發金發言人張立荃表示，烏俄衝突持續，加上美國聯準會啟動升息，對於全球經濟影響程度仍待觀察。面對國內疫情升溫及國際情勢變化，開發金控已啟動相關防疫措施，以確保客戶及員工健康安全為首要任務，同時，持續專注落實ABCDE策略，以因應外部環境的不確定性，降低營運波動。
至於兆豐金自結3月稅後賺24.8 億元，月增3.27億元，月成長15.18%，亦較上年同期成長8.6%，而累計今年前3月稅後純益達60.46億元，年減少2.82%，累計EPS為0.44 元，亦比去年同期稍減。
新光金自結3月稅後獲利23.87億元，已由虧轉盈，但仍較去年同期減少31.86%，而3月獲利轉盈主要也是來自於匯兌利益達超過50億元，也因有大量匯兌利益，3月增提39.7億元外匯準備金，累計首季提存金額近88億元，同時，至3月底新壽外匯價格變動準備金餘額已近115億元，創2019年5月以來新高水位。不過，新光金累計前3月稅後獲利34.62億元，年減64%，主要是股債資本利得實現不如去年同期，累計EPS為0.24元。
元大金控3月稅後獲利21.52億元，月減少1.51億元，年減46%，主要因元大人壽、元大投信衰退所致，而元大金累計前3月稅後獲利 61.66億元，年減34%，累計EPS為0.51元。
永豐金自結3月單月稅後獲利16.89億元，累計前3月稅後獲利43.96億元，累計EPS為0.39元，其中子公司永豐銀行3月稅後獲利14.92億元，累計前3月稅後獲利36.59億元，永豐金證券3月稅後賺2.52億元，累計前3月稅後賺7.78億元。
玉山金自結3月單月稅後盈餘15.1億元，累計稅後盈餘43.2億元，年減17%，累計EPS為0.32元，其中子公司玉山銀行累計稅後盈餘36.6億元，年減16.9%，玉山證券累計稅後盈餘2.9億元，玉山創投累計稅後盈餘4.5億元。玉山金強調，玉山聚焦海內外布局、科技創新及風險管理，並將ESG結合金融本業，推動業務穩健發展。
台新金自結3月稅後淨利7.9億元，含金控取得台新人壽交易合約中之或有價金評價受殖利率上升影響4.31億元，前3季累計稅後淨利21.4億元，累計EPS為0.15 元，其中，台新銀行3月稅後淨利10億元，累積稅後淨利為32.2億元，單月稅後淨利月成長25%，主要是3月計息與營業天數較上月增加，致銀行淨利收及淨手收較上月成長。
至於台新人壽3月稅後淨利0.2億元，較前月衰退，主因3月新保單銷量增加致首年損增加，不過，累計稅後淨利有13.2億元，在於投資資產配置調整實現處分利益，加上受台幣貶值影響致兌換利益增加，整體獲利表現優於同期。