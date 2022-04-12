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15家金控今年前3月獲利年減逾2成　富邦金拿下單季獲利王

▲國內15家上市櫃金控今（2022）年3月獲利出爐，其中單月獲利由國泰金居冠，首季獲利則由富邦金拿下金控獲利王。（圖／NOWnews資料照）
▲國內15家上市櫃金控今（2022）年3月獲利出爐，其中單月獲利由國泰金居冠，首季獲利則由富邦金拿下金控獲利王。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真/台北報導

2022-04-12 11:35:17

國內15家上市櫃金控3月自結獲利全數出爐，累計今（2022）年前3月稅後賺逾1509億元，但較去年同期衰退逾2成，其中富邦金、中信金、元大金及台新金3月獲利都有衰退，而3月稅後獲利由國泰金以新台幣118.5億元稱王，首季獲利則由富邦金以463.59億元、每股稅後盈餘（EPS）3.93元拿下金控獲利王寶座。

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富邦金今年3月自結稅後淨利77.7億元，較上月減少約81億元，主要是富邦人壽反映市場狀況投資獲利減少，加上台北富邦銀行認列韓國現代信用卡公司的廉價購買利益稅後影響數約22億元。不過，富邦金累計前3月稅後淨利463.59億元，仍創下歷年前3月次高紀錄，EPS為3.93元，其中子公司台北富邦銀行、富邦產險前3月獲利也都創下前3月歷史獲利新高。富邦金3月底淨值約8610億元，普通股每股淨值64.85元，而截至3月31日，富邦金控已取得日盛金控58.73%股權，而富邦金於前3月認列日盛金投資收益4.43億元。

由於3月份國際投資市場持續震盪，台股當月指數終以上漲0.23%作收，富邦人壽因應風險環境持續實現獲利同時汰弱留強，債市投資方面，因應通膨升溫與美國貨幣政策緊縮，第一季以減碼並實現資本利得、提高帳上現金部位，以期未來利率走升期間增加投資，提升經常性收益。

不過，在美債利率走高趨勢下，美元相對其他貨幣持續轉強，3月單月美元兌台幣升值2.14%，富邦人壽單月及累月的匯兌損益與避險成本，大幅優於去年同期。因兌換利益大幅增加，亦致使外匯價格變動準備金亦較前月提升，3月底餘額已逾190億。

同時，因應俄烏戰爭爆發，富邦人壽年初以來即以減碼俄羅斯債券、並依戰事發展，2月啟動預期信用損失作為因應，至3月底，累計認列預期信用損失為新台幣22.6億元，認列金額係根據未來可能損失本金及1年利息收入估計而成，未來將依據ESG投資原則，不再新增俄羅斯部位，並利用機會減碼部位。

國泰金今年3月自結稅後淨利118.5億元，累計稅後淨利342億元，較去年同期減少，累計EPS為2.58元，主要是去年金融市場上行，投資收益高基期所致。不過，今年以來各子公司核心業務動能穩健，投資績效良好，國泰金及子公司國泰人壽累計稅後淨利仍創歷史次高，國泰產險及國泰投信累計稅後淨利續創歷史新高。

國泰人壽3月稅後淨利90.7億元，累計稅後淨利達258.9億元，較去年同期減少，主因去年投資收益基期較高所致，今年以來投資操作平穩，避險成本大幅改善，保險本業穩健營運，整體財務表現維持良好。

至於近期俄烏戰事延續，信評公司亦陸續於3月進一步調降俄羅斯主權信用評級，3月國泰人壽持有俄羅斯債券的6.2百萬美元債息悉數順利入帳，顯示俄羅斯尚具償付意願及能力，惟囿於國際制裁及付款金流受阻，4月預定收取的3.9百萬美元債息或有改採盧布支付可能，若屆時以盧布支付，將依市場匯率進行匯兌評價，立即反應匯率風險於兌換損益，不影響預期信用損失估計。

國泰人壽根據內部風險管理政策及會計公報原則，已於2月份保守評估俄羅斯部位利息及本金的不確定，並依Stage III提列預期信用損失，因此，3月暫不調整減損預期，後續將視事件發展及信用風險變化，檢視是否增提或回收。

受到俄烏戰爭衝擊，台灣人壽3月提列俄羅斯債券減損逾5.8億元，拖累中信金獲利較2月與去年前3月衰退，中信金今年3月自結稅後盈餘為38.99億元，累計全年合併稅後盈餘162.92億元，累計EPS為0.84元。

不過，中信金強調，3月份各項業務動能表現得宜，銀行及保險核心動能穩健，整體獲利維持良好。與去年同期相比，銀行業務方面，第1季國內及海外分子行放款皆有顯著成長，加上利差擴大，帶動淨利息收入增加，保險業務則聚焦於推廣保障型及外幣型商品，第1季已有顯著成長。

至於台灣人壽投資俄羅斯政府債券及俄羅斯天然氣公司債券，至3月底的總投資金額為96億7045萬元，因俄羅斯入侵烏克蘭遭受國際制裁，致使該國無法完全支付債券到期本金及利息風險增加，台灣人壽在3月就帳列債券提列減損，致3月影響損益數為5億8155萬元。

開發金3月自結稅後獲利35.7億元，累計前3月稅後獲利96.74億元，累計每股稅後盈餘0.58元。開發金表示，雖然近期整體金融市場受烏俄衝突、油價走揚及美國聯準會升息等因素影響，呈現波動震盪，開發金控旗下各業務仍展現穩健營運表現。

開發金子公司中國人壽主要受惠於美元走強，推升獲利表現，3月份稅後獲利30.34億元，累計今年前3月稅後獲利88.36億元。凱基銀行穩健發展法金、消金及金融市場等多元業務，利息及手續費收入等核心收益維持成長，3月單月稅後獲利4.12億元，累計前3月稅後獲利13.59億元。

凱基證券經紀業務營運表現穩定，並來自衍商、債券及海外業務等獲利貢獻挹注，3月份單月稅後獲利7.41億元，累計前3月稅後獲利為14.44億元；中華開發資本受投資部位評價波動影響，3月份稅後損失2.27億元，累計今年前3月稅後損失為5.70億元。

開發金發言人張立荃表示，烏俄衝突持續，加上美國聯準會啟動升息，對於全球經濟影響程度仍待觀察。面對國內疫情升溫及國際情勢變化，開發金控已啟動相關防疫措施，以確保客戶及員工健康安全為首要任務，同時，持續專注落實ABCDE策略，以因應外部環境的不確定性，降低營運波動。

至於兆豐金自結3月稅後賺24.8 億元，月增3.27億元，月成長15.18%，亦較上年同期成長8.6%，而累計今年前3月稅後純益達60.46億元，年減少2.82%，累計EPS為0.44 元，亦比去年同期稍減。

新光金自結3月稅後獲利23.87億元，已由虧轉盈，但仍較去年同期減少31.86%，而3月獲利轉盈主要也是來自於匯兌利益達超過50億元，也因有大量匯兌利益，3月增提39.7億元外匯準備金，累計首季提存金額近88億元，同時，至3月底新壽外匯價格變動準備金餘額已近115億元，創2019年5月以來新高水位。不過，新光金累計前3月稅後獲利34.62億元，年減64%，主要是股債資本利得實現不如去年同期，累計EPS為0.24元。

元大金控3月稅後獲利21.52億元，月減少1.51億元，年減46%，主要因元大人壽、元大投信衰退所致，而元大金累計前3月稅後獲利 61.66億元，年減34%，累計EPS為0.51元。

永豐金自結3月單月稅後獲利16.89億元，累計前3月稅後獲利43.96億元，累計EPS為0.39元，其中子公司永豐銀行3月稅後獲利14.92億元，累計前3月稅後獲利36.59億元，永豐金證券3月稅後賺2.52億元，累計前3月稅後賺7.78億元。

玉山金自結3月單月稅後盈餘15.1億元，累計稅後盈餘43.2億元，年減17%，累計EPS為0.32元，其中子公司玉山銀行累計稅後盈餘36.6億元，年減16.9%，玉山證券累計稅後盈餘2.9億元，玉山創投累計稅後盈餘4.5億元。玉山金強調，玉山聚焦海內外布局、科技創新及風險管理，並將ESG結合金融本業，推動業務穩健發展。

台新金自結3月稅後淨利7.9億元，含金控取得台新人壽交易合約中之或有價金評價受殖利率上升影響4.31億元，前3季累計稅後淨利21.4億元，累計EPS為0.15 元，其中，台新銀行3月稅後淨利10億元，累積稅後淨利為32.2億元，單月稅後淨利月成長25%，主要是3月計息與營業天數較上月增加，致銀行淨利收及淨手收較上月成長。

至於台新人壽3月稅後淨利0.2億元，較前月衰退，主因3月新保單銷量增加致首年損增加，不過，累計稅後淨利有13.2億元，在於投資資產配置調整實現處分利益，加上受台幣貶值影響致兌換利益增加，整體獲利表現優於同期。

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