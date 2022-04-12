救觀光！Omicron疫情衝擊低　泰國忙開國境擁抱國際客

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泰國政府以普吉島做為示範點，自2021年7月起將開放給已完成接種兩劑疫苗的外國遊客無需進行隔離入府普吉島，遊客可在島上特定地點自由活動，在島上待滿至少14天就能前往普吉島以外的區域。
雖然泰國7月中旬爆發第3波疫情，確診和死亡人數頻創新高，國內觀光業也隨之面臨困境，但普吉島沙盒計畫仍帶來成效，在實施後的短短3個月就吸引超過來自美、英、法、德及以色列等共約4.2萬名遊客來到普吉島，創造20億泰銖的營收，泰國政府眼見觀光有起色，也打算進一步開放。
在第3波疫情逐漸趨緩後，泰國政府自2021年11月啟動「Test & Go」計畫，來自63個國家和地區的旅客，只要完整接種疫苗就能入境免隔離。雖然期間受到Omicron變異株影響，泰國在2021年12月暫停實施「Test & Go」計畫，但有鑒於疫情沒有如預期預估的嚴重，泰國政府從2022年2月1日起恢復實施「Test & Go」計畫，並進一步放寬，對外國旅客敞開大門。
接連推出兩項觀光開放計劃，成果隨即可見，今年第1季入境的旅客達到47萬人次，超過去年一整年的42萬人次，在疫情期間被迫關門的餐廳、按摩店出現大批觀光客，曼谷主要商業區也恢復過往繁榮。
儘管泰國在3月時單日新增確診飆破2萬，甚至還超過2021年疫情最嚴重的時候，但泰國仍堅持「與病毒共存」並且開放國境，讓旅客不需出示登機前核酸檢測，更縮減了未打疫苗旅客的隔離天數，簡化流程吸引觀光客前往，也讓不少東南亞國家如馬來西亞、菲律賓、越南和新加坡等國都躍躍欲試，準備迎接國際旅客。
泰國政府評估Omicron變異株傳播力強但重症和死亡率低，疫苗接種狀況也順利，雖然4月有著俗稱潑水節的泰國新年宋干節，對疫情控制是一大挑戰，但泰國認為，4月中旬至5月中旬可以邁入平穩階段（Plateau Stage），此時確診數不會上升且會漸趨平穩，若是潑水節後疫情平穩，也預計5月取消落地的PCR核酸檢測。等到5月至6月底，泰國確診數將會下降，邁入下降階段（Declining Stage）。外交部發言人納塔帕努（Natapanu Nopakun）表示，若之後一切順利，泰國7月將宣布新冠肺炎從大流行病 （Pandemic）成為地方性的流行病（Endemic）。
不過有專家認為，雖然泰國觀光市場回溫，但要回到疫情前的水準，可能還得需要花上3年的時間。
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