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名家論壇》黎榮章／藍營想光復桃園　羅智強有優勢嗎？

▲台北市議員羅智強宣布參選桃園市長。（圖／羅智強辦公室提供）
▲台北市議員羅智強宣布參選桃園市長。（圖／羅智強辦公室提供）

文/黎榮章

2022-04-12 11:31:58

台北市議員羅智強6日凌晨透過臉書發布4點參選桃園市長聲明，宣布辭去國民黨副秘書長一職，點燃藍營桃園市長提名戰火。目前國民黨正在徵詢桃園市長候選人，預計將不會透過初選機制產生人選，國民黨秘書長黃健庭回應羅智強參選時表示，根據民調，羅智強輸給現任桃園立委魯明哲、萬美玲，不過，羅智強則發起「一百萬Tik Tok粉絲選桃園市長」活動，希望號召網路高人氣，證明自己能替國民黨一戰。

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透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察羅智強與國民黨三位現任桃園立委呂玉玲、魯明哲、萬美玲近半年的網路聲量，結果發現，羅智強的聲量確實如外界所認知，在四人當中拔得頭籌，半年來創造68.4萬則高聲量，大幅領先呂的7.6千則、魯的1.18萬則、萬的1.6萬則，羅一人聲量就在四人中佔95％，不成比例地輾壓其他三人。似乎以當前的可能人選來看，由羅智強出戰桃園，藍營在桃園的空戰方面應該能獲得相當不錯的制空權。

▲羅智強、呂玉玲、魯明哲、萬美玲：網路聲量趨勢（圖／QuickseeK提供）
▲羅智強、呂玉玲、魯明哲、萬美玲：網路聲量趨勢（圖／QuickseeK提供）
不過高聲量就有高戰力嗎？雖然桃園過去被認為是深藍選區，但近幾年選民結構產生改變，因大台北生活圈的發展越來越成熟，北桃園有越來越多自雙北地區移入的年輕家庭，故而任何政黨要勝選，必須更抓緊中間、年輕選民的心。若進一步分析四人的網路聲量來源，可以看到羅智強半年來的68萬則聲量中，有85％的聲量集中在個人粉專，若扣除掉自身和藍營同溫層的粉專後，羅在其餘頻道的聲量只剩下9.9萬則。

從羅智強的聲量結構可以看到，他的高聲量是被自身和藍營粉絲這類族群大量創造，但聲量的擴散效果不佳，觸及到其他族群的比例低了很多。像羅這樣類型的候選人，若無法創造在中間、年輕選民間的熱度，就成為他挑戰桃園市長的軟肋，也因此，目前的高聲量未必就一定能成為他的優勢。由此觀之，反而呂、魯、萬三人在其他頻道的露出比例都在30％以上，較為平均，空戰力不像外界所評估的，和羅存在龐大的差距。

▲羅智強、呂玉玲、魯明哲、萬美玲：網路聲量趨勢（圖／QuickseeK提供）
▲羅智強、呂玉玲、魯明哲、萬美玲：網路聲量來源比較（圖／QuickseeK提供）
羅智強的聲量之所以是這樣的結構，可從他過去的議題操作策略加以推敲。透過類聚分析檢視羅智強過去半年的臉書發文主題，文章數最多、社群上互動量也最高的主題是2021年底的1218公投，當時羅智強在投票前發起「夜宿凱道49天」活動，選後並徒步400公里謝票，由於時間長、又比起黨中央又更有明確態度緊緊抓住藍營支持者的心，因此文章的互動量高達66萬，相當可觀。

互動量次高的則是「馬英九三中案」相關貼文，纏訟多年的三中案去年10月一審宣判，羅智強力挺前老闆馬英九、痛批民進黨政治追殺，而互動量第三高和第四高的話題則分別是羅智強聲援盧秀燕以及聲援韓國瑜等，也獲得很好回響。從羅智強的議題操作策略可看到，這些主題屬性上都較為內聚，是深藍支持者關心、共鳴度高的話題，然而卻不是搭上網路時事梗、輕鬆活潑的軟性議題，推估若他未來在選戰中持續維持同樣打法，要打入中間選民、年輕族群的可能性就大幅降低。

▲羅智強：臉書粉專發文主題　貼文數據分析（圖／QuickseeK提供）
▲羅智強：臉書粉專發文主題　貼文數據分析（圖／QuickseeK提供）
執政8年的桃園市長鄭文燦即將卸任，民進黨的接班人選至今仍未明朗，外界關心國民等能否找到適當人選來「光復」桃園。羅智強宣布參選討論度雖高，但政治人物經年累月的議題操作模式、培養出的粉絲受眾難以一夕之間改變，先不論羅因堅持參選而激起與黨主席朱立倫和地方基層的矛盾，從前述大數據分析來看，羅智強的網路高人氣能否化為一張張實際的選票，其實也還有待觀察。


●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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