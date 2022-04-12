南投本土＋1！最新確診足跡曝光 曾去埔里國小打籃球
南投縣政府公布今（12）日今日新增一位本土確診個案，案號為28305、33歲男性，自述4/8因全身倦怠、咳嗽，於家中自行快篩為陰性，4/11咳嗽加劇、發燒、流鼻水、全身倦怠，於家中自行快篩陽性後，立即通知衛生局安排PCR採檢確診，CT值12.4，已安排入住集中檢疫所。
南投縣衛生局表示，已完成疫情調查，安排密切接觸者採檢包括：同住家人3人、職場員工1人、友人6人及匡列球友26人，共計36人，PCR採檢結果皆為陰性，已匡列居家隔離及自主健康管理，外縣市接觸史及足跡史皆已通知當地衛生局。
南投縣公布最新確診足跡如下：
出入相關場所足跡重疊民眾，衛生局已經發佈簡訊通知，請民眾自我健康監測，若出現上呼吸道、發燒、腹瀉、嗅覺異常等症狀應佩戴口罩，並通報當地縣市政府衛生局，本縣民眾請通報南投縣政府衛生局（049-2220904）安排至本縣PCR採檢醫院(部立南投醫院、南投基督教醫院、埔里基督教醫院、埔里榮民醫院、佑民醫院及竹山秀傳醫院)就醫。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。