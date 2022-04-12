今日最聚焦／國旅也快撐不住！專家籲振興、紓困並行

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李奇嶽指出，前置作業人力、物力投入，包括遊覽車、旅館、餐廳相關的訂金，甚至光是印給學校的旅行資料，隨便一個幾百人的旅行資料大概就是一兩萬以上，由於學校都採開標機制，事後才付款，「只要沒有成行，這些錢就通通打水漂」。
而在一般國旅市場，除了買氣大受影響，許多國內團也紛紛取消和延期，品保協會更因此接到許多交費糾紛，李奇嶽強調，疫情對旅遊業是立即的影響，沒辦法正常做生意，當然產業就會陷入另一波很辛苦的一個局面，觀光產業分為外國來台、台人出國、國內旅遊，「但現在三條腿斷了兩條，剩下一條還是最小的」。
對比世界各國，台灣的旅遊開放上確實腳步較慢，「因為很多國家打疫苗的腳步比我們快很多」李奇嶽指出，例如新加坡第三劑疫苗幾乎100%打完，雖然確診人數還是很多，但和韓國之間互相不隔離的協議仍持續，天天都在飛，「他們已經選擇了跟病毒共存」，韓國、英國、歐洲很多方都已經開放免隔離。
「我們要面臨的困境是，台灣人出國回不來，回來要隔離」，如果是外國旅客抵台則需要隔離10天，「你想想看，以自己為出發點，你是一個美國人，去英國、韓國不用隔離，來台灣要隔離，那你要出去玩，你會選擇不隔離的出去玩？還是要選會隔離的出去玩？」李奇嶽強調，只要來台灣有隔離政策，哪怕縮短為3天、5天、7天，旅客就不會選擇。
對於中央以「振興代替紓困」為由，將不再提供旅遊業薪資補貼與其他紓困措施，李奇嶽認為，對於疫情下的實質受創產業，幫助不能間斷，要維持到能正常做生意，希望政府在今年立法院新的預算會期，能夠對於不只是觀光、旅宿，也包含航空等實質受創產業持續提供產業幫助政策，若僅是以振興代替紓困，「一句話一刀切，這顯得不公平」。在疫情趨緩到國門開放之際，既無紓困補助也無國際客活水，觀光產業的寒冬恐怕才正要來臨。