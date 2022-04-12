變種沒完沒了！韓國發現首例XL　世衛追蹤BA.4和BA.5

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報導指出，XL是迄今發現的17種重組毒株（XA～XS）的其中之一，是由新冠變異株Omicron原始株BA.1和亞型株BA.2重組而成。
韓國中央防疫對策本部表示，世界衛生組織（WHO）將XL歸為Omicron類毒株，估計其特性不會產生太大變化，由於目前尚無關於該毒株傳播特點、傳播力、重症率等信息，將加強對該變異株的監控工作。
另一方面，世衛組織也於11日表示，已將Omicron變異株的亞變種，BA.4和BA.5列入監控列名單中，此2個新亞變種已有數十起病例，正在評估它們是否更具傳染性或危險性，以及它們對免疫逃逸潛力的影響。
報導聲稱，英國衛生安全局（Health Security Agency）上週表示，1月10日至3月30日期間，南非、丹麥、波札那以及英國的蘇格蘭與英格蘭地區，皆有出現BA.4病例；其中波札那衛生部11日表示，其境內已確認4例BA.4及BA.5個案，染疫者年齡介於30歲至50歲之間，皆已接種過新冠疫苗，症狀輕微。
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