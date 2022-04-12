COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

變種沒完沒了！韓國發現首例XL　世衛追蹤BA.4和BA.5

▲新冠病毒接連不斷的變種，往往又把疫情帶入下一波高峰，讓全球疫情的結束遙遙無期。（示意圖／Pixabay）
▲新冠病毒接連不斷的變種，往往又把疫情帶入下一波高峰，讓全球疫情的結束遙遙無期。（示意圖／Pixabay）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-04-12 11:41:00

新冠疫情肆虐全球超過2年，儘管過程看似曾數度舒緩，但接連不斷的變種病毒，往往又把疫情帶入下一波高峰，令人相當無奈。韓國中央防疫對策本部12日表示，該國發現首例感染新冠重組毒株「XL」的病例，同時也可能是亞洲首例。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《韓聯社》報導，該病例於上月23日確診，已完成3劑疫苗接種，屬無症狀患者，目前正在進行相關流行病學調查。

報導指出，XL是迄今發現的17種重組毒株（XA～XS）的其中之一，是由新冠變異株Omicron原始株BA.1和亞型株BA.2重組而成。

韓國中央防疫對策本部表示，世界衛生組織（WHO）將XL歸為Omicron類毒株，估計其特性不會產生太大變化，由於目前尚無關於該毒株傳播特點、傳播力、重症率等信息，將加強對該變異株的監控工作。

另一方面，世衛組織也於11日表示，已將Omicron變異株的亞變種，BA.4和BA.5列入監控列名單中，此2個新亞變種已有數十起病例，正在評估它們是否更具傳染性或危險性，以及它們對免疫逃逸潛力的影響。

報導聲稱，英國衛生安全局（Health Security Agency）上週表示，1月10日至3月30日期間，南非、丹麥、波札那以及英國的蘇格蘭與英格蘭地區，皆有出現BA.4病例；其中波札那衛生部11日表示，其境內已確認4例BA.4及BA.5個案，染疫者年齡介於30歲至50歲之間，皆已接種過新冠疫苗，症狀輕微。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

無核酸報告遭上海醫院拒收！知名經濟學者證實母親死訊

上海抗疫亂象+1！陰性要隔離、訊息混亂　錄音檔微博瘋傳

人躺紙箱當方艙？上海寶山急撇清：是外地某公司！

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀