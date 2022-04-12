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孕婦臨盆前爆確診　盧秀燕分享剖腹產感人時刻

▲台中榮總組成跨科團隊，在負壓手術房成功完成剖婦產。（圖／盧秀燕臉書，2022.04.12）
▲台中榮總組成跨科團隊，在負壓手術房成功完成剖婦產。（圖／盧秀燕臉書，2022.04.12）

記者顏幸如/台中報導

2022-04-12 11:52:50

台中一名即將臨盆的產婦，懷孕近39週時被同事傳染新冠肺炎，台中榮總在負壓隔離手術室為她剖腹產，歷經4小時母子均安，新生兒目前未驗出陽性，媽媽的CT值也逐步上升。台中市長盧秀燕在臉書發佈這好消息，也感謝醫療團隊共同努力。

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▲足月的新生兒被放進保溫箱，觀察是否被母體傳染新冠肺炎。（圖／盧秀燕臉書，2022.04.12）
▲足月的新生兒被放進保溫箱，持續觀察是否被母體傳染新冠肺炎。（圖／盧秀燕臉書，2022.04.12）
這名產婦是30多歲的電腦資訊人員（案號24870），坐在她後方的同事為花蓮家庭旅遊確診者，兩人上班時雖戴口罩、保持社交距離，她仍被傳染，4月4日確診、CT值15.66，姐姐（案26780）4天後也確診。

由於她確診時懷孕近39週，症狀輕微發燒但尚無產兆，台中榮總觀察她CT值逐漸上升到20多，傳染力已降低，透過視訊會議和居家隔離的家屬溝通、產婦和家人同意改採剖腹產。

該名產婦9日從負壓隔離病房送到負壓隔離手術室開刀，由婦產、小兒、麻醉、感染等8名醫護組成跨科團隊，成功剖腹生下3230公克的健康足月男嬰，手術室外2、30名待命人員聽到新生兒宏亮哭聲，忍不住大聲鼓掌，還有人激動得想哭。4小時後孕婦離開手術室回到負壓隔離病房，雖家人無法陪伴，但母子均安是最大的喜悅。

目前男嬰PCR採檢皆為陰性、媽媽CT值也持續上升。台中市長盧秀燕在臉書分享好消息，稱讚她是偉大的媽媽，也感謝醫療團隊勇敢抗疫。

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