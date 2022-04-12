辦公室最討人厭10大行為！網驚：沒想到「這點」被鄙視

我是廣告 請繼續往下閱讀
有些人午休不習慣睡覺，會在午休時間繼續用電腦，但不管是打字聊天還是繼續工作，當別人在寧靜的午休期間休息時，絲毫不考慮旁人，自私的狂敲鍵盤、連點滑鼠，吊車尾擠上討人厭同事排行榜。
第9名：看同事螢幕畫面、LINE訊息
雖然說電腦螢幕尺寸很大，很難避免不被看到，但那種看別人畫面還敢白目發問的同事，給人觀感差到爆。
第8名：桌面雜物超多很髒亂
有些人就是習慣「亂中有序」，且認為有隔板壁壘分明，在自己的私人辦公桌上堆放雜物，垃圾亂成山，自認沒過界影響別人。殊不知看在其他同事眼裡，太過髒亂的座位就讓人皺眉，遑論雜物堆太多還擴散到同事腳邊、桌上放著吃完兩三天的東西，讓人作噁。
第7名：坐在位置上狂抖腳
俗話說「男抖窮女抖賤」，如果是在座位緊緊相鄰的辦公室，有時抖腳會造成整片工作區「震動」。
第6名：炫耀自己的學經歷
職場上總會遇到有意無意說自己哪裡畢業、從哪裡來的同事，任何話題都要扯到自己過去的戰績，好像高人一等，講出來顯擺只是讓人忍不住白眼。
第5名：搞小團體排擠其他人
有些愛搞小團體的同事，排擠特定人、搞孤立，在現今這麼開明的時代還搞職場霸凌，讓人看不起。
第4名：上班剪指甲、剔牙
就算是坐在自己的位置上剪指甲，隔壁同事還是會擔心指甲亂噴，或是吃完飯後直接伸手指摳牙垢的同事，實在自在忘我過了頭。
第3名：不戴口罩在旁邊咳嗽
疫情之下民眾口罩不離身，但還是有人在辦公室咳嗽打噴嚏卻不戴口罩，在疫情出現之前，已經是超討人厭行為，在疫情時代還這樣做的人，雷到足以登上最討厭前3名。
第2名：私下狂抱怨很假面
工作不爽、抱怨是人之常情，但卻有超級表裡不一的人，表面上跟大家客客氣氣，私下就狂發限動鎖權限抱怨同事跟主管，全部罵過一輪，一上班又恢復萬人迷的模樣，看在知情的同事眼裡，堪稱最討厭第2名。
第1名：講八卦比工作積極
上班聊一些無傷大雅的閒事，是一種職場生活的調劑，但如果講八卦、散佈八卦的行為，已經凌駕於份內工作之上，甚至表現更積極，整天不工作，專門嘴別人，成為最討人厭的辦公室行為。