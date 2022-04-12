COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

辦公室最討人厭10大行為！網驚：沒想到「這點」被鄙視

▲網路調查辦公室最討人厭的10大行為，小心成為「地雷同事」不自知。（示意圖／取自pixabay）
▲網路調查辦公室最討人厭的10大行為，小心成為「地雷同事」不自知。（示意圖／取自pixabay）

記者黃韻文/綜合報導

2022-04-12 12:42:312022-04-12 13:15:48

上班已經承受不少壓力，如果還要面對地雷同事，簡直痛不欲生、生不如死。雖然大家都是來工作賺錢養家餬口，並不是來義結金蘭交朋友，但畢竟每天要長時間相處9小時，基本社交禮儀不可少。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析網路聲量，盤點辦公室10大最顧人怨行為，小心無意間成為同事之間討厭的對象。

我是廣告 請繼續往下閱讀
第10名：午休時大聲敲鍵盤
有些人午休不習慣睡覺，會在午休時間繼續用電腦，但不管是打字聊天還是繼續工作，當別人在寧靜的午休期間休息時，絲毫不考慮旁人，自私的狂敲鍵盤、連點滑鼠，吊車尾擠上討人厭同事排行榜。

▲不太適合在辦公室午休時間，展示自己打字速度飛快。（圖／業者提供）
▲不太適合在辦公室午休時間，展示自己打字速度飛快。（圖／業者提供）
第9名：看同事螢幕畫面、LINE訊息
雖然說電腦螢幕尺寸很大，很難避免不被看到，但那種看別人畫面還敢白目發問的同事，給人觀感差到爆。

第8名：桌面雜物超多很髒亂
有些人就是習慣「亂中有序」，且認為有隔板壁壘分明，在自己的私人辦公桌上堆放雜物，垃圾亂成山，自認沒過界影響別人。殊不知看在其他同事眼裡，太過髒亂的座位就讓人皺眉，遑論雜物堆太多還擴散到同事腳邊、桌上放著吃完兩三天的東西，讓人作噁。

第7名：坐在位置上狂抖腳
俗話說「男抖窮女抖賤」，如果是在座位緊緊相鄰的辦公室，有時抖腳會造成整片工作區「震動」。

第6名：炫耀自己的學經歷
職場上總會遇到有意無意說自己哪裡畢業、從哪裡來的同事，任何話題都要扯到自己過去的戰績，好像高人一等，講出來顯擺只是讓人忍不住白眼。

第5名：搞小團體排擠其他人
有些愛搞小團體的同事，排擠特定人、搞孤立，在現今這麼開明的時代還搞職場霸凌，讓人看不起。

第4名：上班剪指甲、剔牙
就算是坐在自己的位置上剪指甲，隔壁同事還是會擔心指甲亂噴，或是吃完飯後直接伸手指摳牙垢的同事，實在自在忘我過了頭。

▲有些人的辦公桌筆筒除了剪刀和美工刀，還有指甲刀跟銼刀。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲有些人的辦公桌筆筒除了剪刀和美工刀，還有指甲刀跟銼刀。（示意圖／取自Pixabay）
第3名：不戴口罩在旁邊咳嗽
疫情之下民眾口罩不離身，但還是有人在辦公室咳嗽打噴嚏卻不戴口罩，在疫情出現之前，已經是超討人厭行為，在疫情時代還這樣做的人，雷到足以登上最討厭前3名。

第2名：私下狂抱怨很假面
工作不爽、抱怨是人之常情，但卻有超級表裡不一的人，表面上跟大家客客氣氣，私下就狂發限動鎖權限抱怨同事跟主管，全部罵過一輪，一上班又恢復萬人迷的模樣，看在知情的同事眼裡，堪稱最討厭第2名。

第1名：講八卦比工作積極
上班聊一些無傷大雅的閒事，是一種職場生活的調劑，但如果講八卦、散佈八卦的行為，已經凌駕於份內工作之上，甚至表現更積極，整天不工作，專門嘴別人，成為最討人厭的辦公室行為。

LINE不藏了？瘋狂放送7組免費貼圖　網讚：史來最可愛

摩斯漢堡「這樣點餐」免費喝紅茶　網哭：後悔買錯超多年

到全家買霜淇淋　客一回頭「爆傻眼」：花20分鐘才吃完

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀