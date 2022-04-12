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確保國軍戰力　國防部：擴大官兵篩檢頻次

▲33化學兵群協助教召接駁車輛消毒。（圖／陸軍司令部臉書）
▲33化學兵群協助教召接駁車輛消毒。（圖／陸軍司令部臉書）

記者呂炯昌／台北報導

2022-04-12 12:37:282022-04-12 12:40:16

新冠肺炎本土疫情持續擴大，國防部昨日證實已有74名官兵確診新冠肺炎，外界關切是否衝擊國軍戰力。國防部今（12）日表示，因應疫情變化，已針對密閉空間、特定人員強化篩檢作業，並隨疫情變化，擴大官兵篩檢範圍及篩檢頻次，以有效阻斷感染源。

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國防部今日例行記者會上，國軍疫情指揮中心主任陳怡蓉上校說明國軍現行防疫措施，她指出，國軍依中央防疫指導及疫情現況，同步滾動式修正防疫具體措施，國防部會用最嚴謹的態度執行各項防疫作為，來維持戰力完整，且因應本次社區疫情變化，國防部已在1日針對密閉空間、特定人員強化篩檢作業，並隨疫情變化，擴大官兵篩檢範圍及篩檢頻次，以有效阻斷感染源。

針對教召是否暫停，陳怡蓉表示，目前按期程、按計畫推展各項戰演訓任務，若疫情擴散警戒升級，中央下令停止各類型集會活動，國防部將於最短時間內召集相關單位完成評估，並在第一時間運用電話、多媒體、跑馬燈公告等方式通知召員及役男。

陳怡蓉強調，配合中央疫苗政策，國軍人員新冠疫苗追加劑接種率達85%，且化學清消作業能量充足，可以滿足營區每日清消工作，降低營區感染風險；此外，參加教勤召及軍事訓練役男，若本身有健康狀況疑慮，國防部均有專責聯絡窗口協助辦理停止徵集。

媒體詢問，中央流行疫情指揮中心已向輝瑞藥廠簽訂採購口服藥物，中央是否有將藥物撥發至國軍醫院使用？陳怡蓉表示，該類藥物是屬新冠肺炎治療劑，由中央統一調度並配撥至指定醫療院所，給予符合條件病人治療使用，目前所屬軍醫院已獲分配，後續配合中央調度執行各項防疫工作。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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