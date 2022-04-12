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回鍋二度參選北市黨部主委　顏聖冠：很多派系前輩支持

▲民進黨前台北市議員顏聖冠12日上午前往北市黨部，回鍋登記參選黨部主委。（圖／記者丁上程攝，2022.04.12）
▲民進黨前台北市議員顏聖冠12日上午前往北市黨部，回鍋登記參選黨部主委。（圖／記者丁上程攝，2022.04.12）

記者丁上程／台北報導

2022-04-12 12:35:49

民進黨北市黨部主委選舉從今（12）日起開放登記參選，而今日上午除了有英系力挺的台北市議員張茂楠登記參選外，上一屆也曾登記參選主委的前議員顏聖冠也前來登記參選。二度參選的顏聖冠在接受媒體訪問時，表示在主委吳怡農宣布不連任後，有很多黨內前輩、朋友鼓勵，也希望以她的資歷還有輔選經驗，能夠幫助民進黨在2022年選戰中贏得勝選。

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顏聖冠表示，在吳怡農宣布不選後，很多黨內前輩與朋友鼓勵她參選。「我自己也認為我過去有五屆議員的經驗，對北市也相當熟悉，所以希望來幫助北市黨部。」顏聖冠說，這屆的北市黨部主委，最首要的任務就是年底2022選戰，希望能以自己的資歷還有輔選經驗，幫助民進黨在北市能夠勝選。

現場媒體詢問，傳出顏聖冠在黨內已經獲得多個派系支持，而面對英系支持的議員張茂楠，會不會擔心重演2年前的派系之爭？對此顏聖冠表示，所有的選舉其實還是要靠候選人本身努力的跟選民的接觸，所以在未來的這一段時間，會非常努力的拜訪基層的黨員，聆聽地方黨員的聲音。顏聖冠也強調，如果有所謂很多派系支持，也就是黨內很多不同的朋友來支持，其實都是非常感謝的。

至於針對屬意的台北市長候選人，顏聖冠回應則相對保守，表示還是要聽基層黨員的聲音，還有台北市民的聲音。「這部份不是個人認為誰是最強的，就是最強的。」顏聖冠說，不管是陳時中或林佳龍，或者是其他候選人，相信黨內在最後一定會派出最強的候選人來打台北市長這場選戰。

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