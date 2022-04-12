不爭取連任主委因無英系支持？吳怡農怒回：是對黨員交代
民進黨北市黨部主委即將在下個月改選，而今（12）日起開放有意參選的黨員登記。而在上週提前宣布不爭取連任主委的吳怡農，今日上午也前往北市黨部關心登記情況，並於民進黨前議員顏聖冠完成登記後，一同出面接受媒體訪問。吳怡農被問到未爭取連任，是否與黨內「英系」不支持有關？吳怡農則語帶怒意回應，表示不爭取連任是對所有黨員交代。
吳怡農受訪時表示，非常歡迎今天登記的兩位候選人、前輩，兩人都是長期在台北市基層服務的四屆議員五屆議員，有人甚至里長做起，市黨部最重要的工作就是服務，非常期待接下來這場選舉，「兩位議員我都非常熟，都知道他們都會打非常正面良性選戰。」吳怡農說，未來新的黨部主委誕生後，會把民進黨在台北市以及市黨部帶往哪個方向，他自己也非常期待。
至於卸任主委後的下一步，媒體詢問吳怡農是否會「哪裡跌倒哪裡站起來」參選2024立委選舉？對此吳怡農低調表示「今天的重點就放在兩位參選人身上」而未回應。
而針對未爭取連任黨部主委的原因，是否與英系不再力挺有關？對此吳怡農語帶怒氣回應記者，表示「上次已經問過也講得非常不正確，我再強調一次OK？」吳怡農說，上次選舉是爭取所有黨員支持，這次決定不連任也是跟所有黨員交代，「就像這次要爭取主委的兩位候選人，相信他們兩邊都會非常努力爭取所有黨員支持。」