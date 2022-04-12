女星運動量大　暴飲暴食嚇到吃到飽餐廳

鄭宜農推出新歌《人如何學會語言》MV，整支MV她皆以舞蹈形式呈現，她透露其實對舞蹈一點都不陌生，高中時期的她曾讀了整整3年的舞蹈班，回憶起那時期的生活，她笑說印象最深刻的是因為運動量很大，所以每到休息時間就會跟著朋友一起「暴飲暴食」，開玩笑說食量大到連「吃到飽」餐廳都會怕。
鄭宜農分享《人如何學會語言》歌曲靈感，來自作家吳明益老師的著作《苦雨之地》中的短篇小說〈人如何學會語言〉，是關於一個自閉症卻對鳥聲敏感的小孩，日後成為鳥聲科學家鑽研形容鳥聲的手語的故事。被故事感動的鄭宜農因此受到啟發，開展了一張以「溝通」為主題的作品，希望將自己與人或事物溝通時的微妙感受記錄在這張專輯裡。
《人如何學會語言》MV結合實景與動畫，讓宜農隨著音樂舞動，呈現自在與放鬆的氛圍。導演李冠杰表示當初聽聞宜農喜歡跳舞，便希望能以「舞蹈」將音樂藉著肢體將力道展現出來，成品也展現了宜農自然真實的一面。提到舞蹈，她提到高中在舞蹈班三年的回憶，除了學科外，每天下午都要接受術科訓練，運動量是現在健身課程的好幾倍，幾乎每天都練到站不起來。此外，因為每天運動量都很大，所以一到休息時間，她就會跟著朋友們開啟「爆食模式」，連吃到飽餐廳都會避之唯恐不及的程度，回想起那段時間，鄭宜農笑說：「在舞蹈班期間學會了自己處理各種跌打損傷、各種衣物舞鞋的修補...等，經過那段『訓練』，我也變得比較獨立。」