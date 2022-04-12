消基會檢驗38件中藥竟有6件含西藥！「這3類」違規最多

我是廣告 請繼續往下閱讀
消基會中醫藥委員會召集人張景堯指出，檢測有無摻加西藥的38件中藥中，依消費者送檢時填寫的資料顯示，購買來源為「國內醫療院所」及「國內藥商藥局」都未檢出西藥；購買來源為「其他或不明來源管道」者，則共有6件檢出西藥，檢出率為23.1％。若依委託者所填寫的藥品作用類別比較，檢出含有西藥的6件藥品中，宣稱治療「跌打損傷」、「止痛類」或「補腎滋養類」，各有2件檢出西藥；其餘為「感冒咳嗽、過敏性鼻炎類」、「治尿酸、痛風類」及「抗過敏類」，則各有1件檢出西藥。
這6件檢出有摻西藥的藥品中，共檢出7種西藥成分，其中有3件都檢出相同的西藥成分，為「匹洛西卡（Piroxicam，消炎鎮痛劑）」、「咖啡因（Caffeine，中樞神經興奮劑）」及「凱妥普洛芬（Ketoprofen，消炎鎮痛劑）」；「乙醯胺酚（Acetaminophen，解熱鎮痛劑）」、「二克氯吩鈉（Diclofenac Sodium，消炎鎮痛劑）」、「他達拉非（Tadalafil，壯陽劑）」及「茶鹼（Theophylline，平滑肌鬆弛劑）」，則各有1件檢出。
消費者報導雜誌發行人胡峰賓表示，中藥檢出西藥情形，和往年相同仍以「止痛類」為多數，但值得注意的還有「補腎滋養類」，去年也有2件檢出含有西藥。依據食藥署公布2019～2020年受檢的案件中，都是以宣稱「補腎滋養類」的食品或藥品檢出西藥的比例最高，高達76％，且檢出的西藥也是以「補腎滋養類」的壯陽藥最多，其次為「減肥類」約23％及14％，而檢體來源則以「網購／郵購」最多，幾乎有5成的檢出率，其次才為關務署委託送件。
胡峰賓強調，中藥摻加西藥已經違反《藥事法》第20條第1項規定，販售這類「偽藥」的業者，可依《藥事法》第83條處7年以下有期徒刑，得併科5000萬元以下罰金。此外，網路依法是不能提供藥品給消費者，這些業者已經涉及密醫行為，可依《醫師法》第28條規定處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣30萬以上150萬元以下罰金。