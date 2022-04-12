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消基會檢驗38件中藥竟有6件含西藥！「這3類」違規最多

▲消基會公布2021年接受消費者委託送檢「中藥含西藥及重金屬」的檢測結果，在檢驗的38件中藥樣本中，有6件驗出含有西藥。（圖／消基會提供）
▲消基會公布2021年接受消費者委託送檢「中藥含西藥及重金屬」的檢測結果，在檢驗的38件中藥樣本中，有6件驗出含有西藥。（圖／消基會提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-04-12 13:50:53

消基會今（12）日公布2021年接受消費者委託送檢「中藥含西藥及重金屬」的檢測結果，在檢驗有無摻西藥的38件中藥樣本中，有6件驗出含有西藥，檢出率達23.1%，與2020年的33%相較略微下降，有摻西藥的樣本中，1件為親友贈送，3件為託人購買，另有1件為郵購取得，宣稱治療「跌打損傷」、「止痛類」或「補腎滋養類」，各有2件檢出西藥；其餘為「感冒咳嗽、過敏性鼻炎類」、「治尿酸、痛風類」及「抗過敏類」，則各有1件檢出西藥。至於重金屬樣品檢測，所有送檢樣本都符合衛福部中醫藥司所制定的「複方製劑及單味製劑之總重金屬限量30 ppm以下」規定。消基會提醒，消費者若要購買中藥，不應聽信親朋好友介紹或託人購買，最好先向合格中醫師詢問，並高知有服用西藥藥史，以確保安全。

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消基會每年都會對國人開放「中藥含西藥及重金屬」的檢測服務，去年共計收到45件中藥申請（每件可進行多種項目檢測），其中申請檢測有無摻加西藥的有38件，申請檢測是否含有重金屬鉛的有21件，申請檢測是否含有重金屬汞及鎘成分的，分別各有19件。

▲消基會檢測中藥樣本有6件摻西藥，宣稱治療「跌打損傷」、「止痛類」或「補腎滋養類」，各有2件檢出；其餘為「感冒咳嗽、過敏性鼻炎類」、「治尿酸、痛風類」及「抗過敏類」，則各有1件檢出西藥（圖／消基會提供）
▲消基會檢測中藥樣本有6件摻西藥，宣稱治療「跌打損傷」、「止痛類」或「補腎滋養類」，各有2件檢出；其餘為「感冒咳嗽、過敏性鼻炎類」、「治尿酸、痛風類」及「抗過敏類」，則各有1件檢出西藥（圖／消基會提供）
消基會中醫藥委員會召集人張景堯指出，檢測有無摻加西藥的38件中藥中，依消費者送檢時填寫的資料顯示，購買來源為「國內醫療院所」及「國內藥商藥局」都未檢出西藥；購買來源為「其他或不明來源管道」者，則共有6件檢出西藥，檢出率為23.1％。若依委託者所填寫的藥品作用類別比較，檢出含有西藥的6件藥品中，宣稱治療「跌打損傷」、「止痛類」或「補腎滋養類」，各有2件檢出西藥；其餘為「感冒咳嗽、過敏性鼻炎類」、「治尿酸、痛風類」及「抗過敏類」，則各有1件檢出西藥。

這6件檢出有摻西藥的藥品中，共檢出7種西藥成分，其中有3件都檢出相同的西藥成分，為「匹洛西卡（Piroxicam，消炎鎮痛劑）」、「咖啡因（Caffeine，中樞神經興奮劑）」及「凱妥普洛芬（Ketoprofen，消炎鎮痛劑）」；「乙醯胺酚（Acetaminophen，解熱鎮痛劑）」、「二克氯吩鈉（Diclofenac Sodium，消炎鎮痛劑）」、「他達拉非（Tadalafil，壯陽劑）」及「茶鹼（Theophylline，平滑肌鬆弛劑）」，則各有1件檢出。

消費者報導雜誌發行人胡峰賓表示，中藥檢出西藥情形，和往年相同仍以「止痛類」為多數，但值得注意的還有「補腎滋養類」，去年也有2件檢出含有西藥。依據食藥署公布2019～2020年受檢的案件中，都是以宣稱「補腎滋養類」的食品或藥品檢出西藥的比例最高，高達76％，且檢出的西藥也是以「補腎滋養類」的壯陽藥最多，其次為「減肥類」約23％及14％，而檢體來源則以「網購／郵購」最多，幾乎有5成的檢出率，其次才為關務署委託送件。

胡峰賓強調，中藥摻加西藥已經違反《藥事法》第20條第1項規定，販售這類「偽藥」的業者，可依《藥事法》第83條處7年以下有期徒刑，得併科5000萬元以下罰金。此外，網路依法是不能提供藥品給消費者，這些業者已經涉及密醫行為，可依《醫師法》第28條規定處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣30萬以上150萬元以下罰金。

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