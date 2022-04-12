好麻吉！雙北議員李坤城、陳怡君跨區贈麻糬挺山田摩衣
民進黨將於5月2日－5月8日舉行新北市議員的黨內初選，為表達力挺爭取新北市第5選區（板橋）議員提名的山田摩衣，新北市議員李坤城、台北市議員陳怡君今（12）日特陪同山田摩衣前往板橋港德市場徒步掃街拜票；並盼板橋市民能夠山田摩衣，讓她在初選過關。
山田摩衣表示，李坤城、陳怡君兩位是她在政治路上的前輩，也都是備受選民肯定的優秀議員，有很多的地方需要向兩位學習；雙北是一個共同生活圈，板橋、三重蘆洲、中山大同，三人的選區更是有所連接，期望自己能在年底的大選勝出，未來與前輩們一起為雙北市政共同努力。
李坤城指出，認識山田摩衣是在立法院長游錫堃的辦公室，對方跟自己一樣都是核心幕僚出身，懂得從制高點、全面性地了解政策，相信在院長游錫堃的訓練下，未來山田摩衣進入新北議會一定是「即戰力」，沒有空窗期、可以馬上上手；期望山田摩衣可以繼續努力，並希望板橋市民能夠給予山田摩衣支持。
陳怡君說，她跟山田摩衣都是幕僚世代，過去跟對方有不少接觸的機會，一直覺得她是位細心、認真且充滿熱情在工作上的人；山田摩衣曾擔任立法院長的秘書，以其經歷絕對能做好新北議員的工作，盼板橋市民可以給新人一個機會，她也會努力爭取連任，期待大家未來在台北及新北議會共同合作努力。