名家論壇》蕭徐行／牛肉在哪　才是國民黨能勝選的重點

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厭惡又豈僅是眼觀國民黨無時無日的內鬥，更在於國民黨政客自以為是的自high中。國民黨始終自認為台北市與桃園市是藍大於綠的選區；然而，從柯文哲連任市長後，國民黨就已經失去了在台北市的先機。連勝文、丁守中這兩位正藍的政治人物不能守住台北市長的寶座，尤其年輕選民紛紛揚棄支持老舊的百年老黨，就象徵著國民黨在台北市沒有明天，過去泛藍堡壘的優勢已經喪失。根本的問題就出在國民黨提不出宏大遠觀的市政治理理念與方針，2014年時，想著藍大於綠，卻沒看到每次市長選舉藍綠兩方差距越來越小，終因輕敵而丟掉繼續執政的機會；2018年則竊喜於柯P與民進黨鬧翻，認為自己躺著也能當選，凡事毫無作為，態度驕縱自傲，結果讓選民再給了一次教訓。
物換星移，如今柯P的民眾黨與國民黨的票源重疊，這都讓蔣萬安原來的優勢隨著疫情的再度惡化而消退，更糟的是如今蔣萬安只要提出一點主張與建議，就有許多黨內的婆婆媽媽跳出來指正抗議，例如蔣萬安提到中正紀念堂轉型的建議，民進黨尚未全黨撻伐，許多深藍的人士就出來指責蔣萬安「數典忘祖」，這種祖宗家法不能碰、不能改的心態，就是國民黨始終困在自己的惡靈古堡中，不願意跟隨時代演進而改變，終於無法得到選民再支持的主因。
國民黨也始終認不清，泛藍在桃園的優勢在2014、2018年兩次縣市長選舉失敗後就已經流失了。這八年來，桃園因為升格為直轄市而大力建設，不僅整個桃園變了一個樣，更因為鄭文燦的認真務實，在地方的施政滿意度居高不下，加上近年來許多外地年輕人移民桃園，讓桃園人口的結構與成分出現了改變，要說國民黨還有基本優勢，還一定要在地人才會當選，多少有點自欺欺人的味道。重要的是有意參選者面對改頭換面的桃園市，能夠提出甚麼好的政策與牛肉讓桃園夠好。
更關鍵的問題是，這三年來民眾真的認為民進黨執政成績不好嗎？台灣又需要改朝換代的時候到了嗎？事實上，這三年來的民調顯示，民進黨的支持度遠遠高過國民黨，大家對於民進黨政府的滿意度也維持在一定的水平高度，加上疫情肆虐下，根本看不到在野黨的卓越表現，所以民眾有甚麼理由必須要換黨執政呢？那就必須國民黨提出好的政見與計劃。如果國民黨只靠候選人一個人的形象就能夠贏下桃園，擁有吳家背景的吳志揚就不會從連任之路遇見坎坷。可惜的是，已經敗到傾家蕩產，岌岌可危，還要分彼此，分你我，嫌東嫌西，面前喊團結，背後捅刀，陷入無止境內鬥的宿命，這樣的國民黨怎麼能讓民眾相信真的能為民眾做好事呢。
過去10年，國民黨開始陷入內鬥的惡性循環中，每天只是做一些民眾無感厭惡的鬥爭把戲，不然就是時時無意識的吶喊著「要團結」的口號，對於民眾每日的喜怒哀樂完全無感；這樣讓人討厭的政黨又怎麼會認為民眾會支持，願意讓它取代民進黨執政呢。
重要的就是要提出好的政策、吸引人的牛肉。唯有誠心誠意向民眾致意，提出能讓民眾有感的「料理」，才會讓民眾感動與接受；否則繼續這樣混下去，別說十年，未來「國民黨」很有可能成為台灣的一個「歷史名詞」而已。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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