老菸槍罹肺腺癌咳血爆瘦　好神刀搭手術拔除

台中45歲周姓油漆工菸癮達30年，平常有乾咳情形，最近發現痰中帶血，還出現後背痛症狀，兩個月來爆瘦十多公斤，經就醫切片檢查後，確診為分化不良的肺腺癌，醫療團隊討論後，建議採用好神刀縮小腫瘤，再以手術切除，術後腫瘤幾乎連根拔除，正持續復健治療，近期內可望順利返回職場工作。

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亞洲大學附屬醫院放射腫瘤科主治醫師鍾娜娜表示，患者菸齡長達30年，日前發現咳出的痰帶血且顏色變深紅色，血量也增加，就醫檢查後發現右上肺有一顆6公分及1.2公分的腫瘤，切片化驗後證實為分化不良的肺腺癌，臨床上屬於肺癌第三期，腫瘤不僅侵犯右側肺門及右側支氣管，更把鄰近右側肺動脈上枝整個包埋住，「形狀有如肺部被惡魔之手緊緊搯住一樣」。

考量腫瘤位置相當棘手，若直接進行手術切除腫瘤，容易造成大出血風險，病理基因檢測顯示也不適合採取常用的標靶或是最新的免疫治療，在醫療團隊評估之下，決定採用前導式同步化學治療合併放射治療，先縮小腫瘤體積，確認腫瘤與肺動脈及支氣管重要構造分離後，再進行手術切除。

鍾娜娜指出，患者採取低分次的放射治療模式，減少放射治療次數，但每次給予相對高的放射劑量，加上新一代直線加速器「好神刀」 ， 在每次放療時都會同時利用秒速級的影像導航系統，精準確認腫瘤位置，減少周邊鄰近正常器官受到不必要的輻射劑量，減少副作用產生，患者在進行18次療程(3週半)後，血痰以及背痛狀況逐漸好轉。

經過上述療程，腫瘤大小已經明顯萎縮，後續由胸腔外科進行胸腔鏡肺葉切除及淋巴廓清手術，病理組織檢查發現，腫瘤外層經過化放療後已經纖維化，裡面幾乎呈現爛泥狀的壞死殘渣，而真正殘存有活性癌細胞的部份只剩下0.8公分，在血管及支氣管處，也都完全沒有發現腫瘤的存在，一舉將腫瘤完整連根拔除。