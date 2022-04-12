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本土＋551再創今年新高！分佈17縣市　新北增162例最多

▲指揮中心公布今（12）日本土確診新增551例。（圖／指揮中心）
▲指揮中心公布今（12）日本土確診新增551例。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-04-12 14:13:10

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布新增663例COVID-19確定病例，分別為551例本土個案及112例境外移入，新增本土病例分佈於17縣市，新北增162例最多，再來是台北增115例、高雄增61例、桃園增53例。

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各縣市的詳細本土確診病例數為：新北市(162例)，台北市(115例)，高雄市(61例)，桃園市(53例)，基隆市(37例)，花蓮縣(31例)，台中市(26例)，新竹縣(16例)，屏東縣(14例)，台南市(9例)，宜蘭縣及新竹市(各8例)，嘉義縣(4例)，苗栗縣(3例)，雲林縣(2例)，彰化縣及南投縣(各1例)。相關疫情調查持續進行中。

另外今天沒有新增本土中重症患者，今年本土病例累計有99.66％為輕症／無症狀。指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：倪浩軒）

▲指揮中心說明本土病例分析。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明本土病例分析。（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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