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吃橘子、吹冷風鼻塞就更嚴重？　中藥調理改善鼻問題

吃橘子、吹冷風鼻塞就更嚴重？　中藥調理改善鼻問題
吃橘子、吹冷風鼻塞就更嚴重？　中藥調理改善鼻問題

健康醫療網

2022-04-12 14:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】60歲王小姐十多年來受鼻塞困擾，鼻兩側時常有痠痛感，嚴重時眼眶兩旁也會有疼痛感，平時鼻涕少但是睡覺時會有倒流感，吃橘子或是吹到冷風會加重鼻塞狀況；輾轉經台南市立醫院中醫部醫師診治，採用中藥治療後，鼻塞症狀大為改善、生活品質也變好了。

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中醫治療鼻塞　以3大面向為主

陳奕任醫師表示，中醫治療鼻塞主要以肺、脾、腎為三大方向，臨床常見伴隨鼻子太乾或鼻水流不停兩大分類 ，且兩者也常夾有腸胃不好的體質；鼻乾型和鼻水型兩者會因為生活作息的關係互相轉變，許多病人在症狀改善後，因吃到生冷飲食或是吹到冷風而有鼻塞復發的狀況。

而依王小姐體質與脈象用藥，以知柏地黃丸及少量辛夷清肺湯為主，視鼻涕及鼻乾的狀況琢加少量柴胡、澤瀉、杏仁、陳皮或是半夏瀉心湯；經1個月調理後，狀況明顯改善。

症狀改善減少冰冷飲食　日常這樣做防復發

陳奕任醫師建議，長期鼻塞的病人在症狀改善後，仍應減少攝取冰冷飲食，及注意天氣變化時的保暖。此外，寒性食物如：西瓜、番茄、白蘿蔔、牡蠣等，若需食用則可稍加蔥薑烹煮，平時鼻子容易乾燥不適的人可選擇食用秋葵、納豆、山藥等；而若屬鼻水較多的人，可多採用蔥、薑調味日常飲食。

值得一提的是，要避免吹風遇寒，環境濕度不要過高，外出溫差大可戴口罩，可適度打太極拳及瑜珈調節體質，合併一段時間的中藥治療就能有更好的療效。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53347

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