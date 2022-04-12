進入中市議會須接種2劑　議員爆有人一劑都沒打

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市議員施志昌的助理確診，施志昌遭居家隔離，台中市議會如臨大敵，要求從今開始進來市議會的議員及員工、官員都要出示小黃卡或者是 3 日內 PCR/快篩陰性證明，議員王立任提出程序問題，指稱議會因應疫情升溫，進入議會所有人，完成接種COVID-19疫苗2劑且滿14天的證明，府會應該同標準，難道議會是高風險場所嗎，另外，要求每天帶小黃卡，也很奇怪，難道今顯示打完三劑，明天會變成只打兩劑嗎，建議不必天天帶。
議員鄭功進則爆料有內賊，明明規定至少打兩劑，滿十四天，要出示小黃卡，但他接獲通知，有議員連一劑都沒打，應該不能進議會。他表示，每位議員，應該服務的對象，除了自己原本的選區以外，常常也都會有跨區請託的案件，需要親自或者委託助理協助辦理，也就是說，在定期會舉辦的質詢時期，只要任何一位的民代確診，其實就等於全市都有傳播感染的風險，加上市長盧秀燕以及所有市府局處室的一級主管，都須要到議會備訊，防疫的作法必須跟謹慎，才不會有大範圍群聚感染的風險。
鄭功進說，相信大家都認同「防疫視同作戰」，身為地方民代，只有自主提高防疫的要求，才是負責任的民代，應該有的正確態度。
議員江肇國表示，中央期待全民完整接種疫苗，議長應鼓勵大家都接種疫苗，市長也該要求官員員工完整注射疫苗，府會當表率。另市議員施志昌助理因為北部旅遊確診，事件不該被放大，議會應盤點防疫準備，視訊會議測試究竟完成沒，何時教導議員執行，讓官員議員線上模擬測試，否則居家隔離的施志昌想視訊質詢市長施政報告，恐怕都不知該怎做。