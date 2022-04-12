進入中市議會須接種2劑　議員爆有人一劑都沒打

台中市議會今 (12) 日召開定期會，防疫升級，要求進入議會人員須完成接種 COVID-19 疫苗 2 劑且滿 14 天證明，對此議員王立任提出建議府會同標準，另外議員鄭功進爆料，有議員一劑都沒打，不能進議會，應該以身作則當台中市民的防疫典範。議長張清照說，尊重個人選擇，府會各自管理。市長盧秀燕說，下周起洽公民眾只能到一樓，局處會派員協助，不排除再加嚴。

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市議員施志昌的助理確診，施志昌遭居家隔離，台中市議會如臨大敵，要求從今開始進來市議會的議員及員工、官員都要出示小黃卡或者是 3 日內 PCR/ 快篩陰性證明，議員王立任提出程序問題，指稱議會因應疫情升溫，進入議會所有人，完成接種 COVID-19 疫苗 2 劑且滿 14 天的證明，府會應該同標準，難道議會是高風險場所嗎，另外，要求每天帶小黃卡，也很奇怪，難道今顯示打完三劑，明天會變成只打兩劑嗎，建議不必天天帶。

議員鄭功進則爆料有內賊，明明規定至少打兩劑，滿十四天，要出示小黃卡，但他接獲通知，有議員連一劑都沒打，應該不能進議會。他表示，每位議員，應該服務的對象，除了自己原本的選區以外，常常也都會有跨區請託的案件，需要親自或者委託助理協助辦理，也就是說，在定期會舉辦的質詢時期，只要任何一位的民代確診，其實就等於全市都有傳播感染的風險，加上市長盧秀燕以及所有市府局處室的一級主管，都須要到議會備訊，防疫的作法必須跟謹慎，才不會有大範圍群聚感染的風險。

鄭功進說，相信大家都認同「防疫視同作戰」，身為地方民代，只有自主提高防疫的要求，才是負責任的民代，應該有的正確態度。