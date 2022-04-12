中央點名比照基隆「類普篩」 侯友宜：快篩劑價格要合理
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中點名北北基桃的風險較高，有意比照基隆「全民防疫愛心篩檢」的模式進行類普篩；對此，新北市長侯友宜今（12）日表示，中央願意提供更多的快篩試劑給新北市，新北市都非常的歡迎。
侯友宜指出，新北市從去年開始廣設篩檢站，同時設全國最多的31處篩檢站，且迄今都沒有撤，並免費提供作PCR，找出隱形的傳播鏈，目前篩檢的量高達到53萬多，是全國最多的篩檢量；此外，Omicron的傳播速度快、感染力高，所以新北採取的策略，除不斷繼續的擴充篩檢量能外，也大量地使用快篩試劑，把隱形傳播鏈找出來，再配合PCR掌握隱形的傳播鏈。
侯友宜說，中央若要增加更多的快篩試劑給新北來篩檢，新北也非常的歡迎；此外，快篩試劑也讓新北市承受很多的經費負擔，盼快篩試劑的價格一定要合理，尤其市面的價格不等，當然價格要統一很難，但快篩劑的價格確實偏高，希望中央能把篩劑的價格，降到一個合理且大家可接受的價格，讓它更合理化，讓民眾在篩檢的過程中，不要增加他的負擔，這才是最重要。
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