增2家地方加強型防疫旅館！全國空床率58% 醫療量能看這
中央流行疫情指揮中心表示，今（12）日國內本土新增551例，四月以來日日破百例，讓外界對醫療量能提出擔憂，指揮中心公佈最新的醫療資料統計數量，醫療應變組副組長羅一鈞說，前天與昨天各增加1家地方加強型防疫旅館，因此總床數從530床增加至785床，目前新北有3家、台北1家、花蓮1家。
羅一鈞表示，這幾天沒有新增中重症病患，在醫療調度部分，昨天和前天都有新增1家地方加強型防疫旅館，分別在新北市與花蓮縣，讓總床數從530床增加至785床，總共增255床，目前在地方加強型防疫旅館部分，總共有5家，為新北市3家、台北市1家與花蓮縣1家。
陳時中說明，全國專責及負壓隔離的空床數為4484、空床率為58.4％；中央集中檢疫所的空床數為6489、空床率為41.7％；地方加強型防疫旅館的空床數為785、空床率為25.2％。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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