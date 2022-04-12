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台灣演員參戰《夜叉:浴血諜戰》！交談魷魚遊戲218爆內幕

▲《夜叉：浴血諜戰》除了南韓大咖，台灣演員姚以緹驚喜現身。（圖／Netflix）
▲《夜叉：浴血諜戰》除了南韓大咖，台灣演員姚以緹驚喜現身。（圖／Netflix）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-04-12 15:34:56

由影帝薛景求、《魷魚遊戲》編號218朴海秀主演的南韓電影《夜叉：浴血諜戰》，因是在南韓、台灣兩地取景拍攝，8日於Netflix上線後立即造成話題，觀眾除了對片中出現的北、中、南街景議論紛紛，更發現《比悲傷更悲傷的故事：影集版》的台灣演員姚以緹也現身片中。雖然姚以緹片中的樣貌早於視覺海報上公開，但因為造型顛覆以往形象，許多觀眾都認不出來；她也因為與朴海秀對戲，發現對方私下溫暖善良。

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▲南韓影帝薛景求在台夜市拍《夜叉：浴血諜戰》。（圖／Netflix）
▲南韓影帝薛景求在台夜市拍《夜叉：浴血諜戰》。（圖／Netflix）
▲姚以緹跟《魷魚遊戲》朴海秀此次合作有大量對手戲，且全程中文對談。（圖／Netflix）
▲姚以緹跟《魷魚遊戲》朴海秀此次合作有對手戲，且全程中文對談。（圖／Netflix）
《夜叉：浴血諜戰》曾到台北萬華華江整建住宅、台北街頭、高雄六合夜市跟岡山，以及台中樂成宮取景；除了南韓大咖雙主角，台灣演員姚以緹也參與本片擔任要角，她雖然是特別演出，但其飾演的地方幫派老大有著搶眼外型，還有不少與朴海秀以中文交談的橋段，皆讓觀眾印象深刻。

姚以緹飾演的角色「Eleven伊萊雯」身上有大面積刺青，該造型是由韓國造型團隊用大量紋身貼紙，再加以彩繪打造而成，她爆笑透露起初不知此造型需要專業卸妝產品卸掉，回家後反覆搓洗都去不掉，最後靠著膠布沾黏撕除，雖然有效但傷到皮膚。

▲姚以緹受訪透露朴海秀、影帝薛景求是暖男好人。（圖／青春期影視娛樂有限公司）
▲姚以緹受訪透露朴海秀、影帝薛景求是暖男好人。（圖／青春期影視娛樂有限公司）
此外，姚以緹的角色原型其實是大暴牙老大，她曾主動提議戴大金牙牙套，但導演見到本人不忍她被太過醜化，因此改由造型團隊費心變出牙垢來帶出「伊萊雯」的生活背景。姚以緹透露角色一開始沒有名字，但導演看完她演出決定為角色取名，以姚的英文名字Eleven一樣叫「伊萊雯」。

姚以緹在片中與朴海秀是以中文對談，她透露拍片空檔會教朴海秀說中文台詞，印象最深刻的一句就是「你們會後悔的」，因該句發音對韓國人來說有一定難度，所以姚以緹一直陪著朴海秀練習。她提到私下的朴海秀是個暖男，因《夜叉》是在冬天拍攝，一場與薛景求在雨中打鬥的戲讓朴海秀全身濕透，但當朴海秀看到因為角色需要穿得很少的自己，立刻把正在用的熱水袋給姚以緹，暖心舉動讓她相當感謝。

另一方面，姚以緹雖然沒跟影帝薛景求對到戲，但對方下戲後有和自己碰面，最初是姚以緹主動去打招呼，薛景求便親切以中文問候，跟上戲時投入「夜叉」角色所展現的氣勢截然不同，「私下的影帝其實人很好」。《夜叉：浴血諜戰》可至Netflix收看。

▲《夜叉：浴血諜戰》薛景求與朴海秀（左）坐在台北遼寧夜市攤位交談。（圖／Netflix）
▲《夜叉：浴血諜戰》中，薛景求與朴海秀（左）坐在台北遼寧夜市攤位交談。（圖／Netflix）

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