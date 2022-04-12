高雄今＋61　陳其邁：傳播風險來自外地娛樂場所

高雄市今（12）日新增61例確診病例，市長陳其邁表示，其中居隔期間陰轉陽22例，娛樂場所群聚增加10例其中7例從屏東娛樂場所過來３例高市娛樂場所群聚而來，另外，外縣市旅遊史增加14例，密切接觸者10例，疫調中5例。陳其邁指出，新的傳播風險是具外地娛樂場所跟南北移動造成，連假後社區疫情風險確實有上升狀況。
衛生局簡技潘炤穎表示，高雄市今天新增61例本土病例，在整個跨縣市移動部分，在連假之後，造成社區疫情風險節節上升，在「娛樂圈」部分疫情逐漸獲得控制，今新增10例，主要來自屏東有7例，其中天上人間4例、里港微風小吃部1例，屏東想再來小吃部2例。另金芭黎1例、雅閣會館2例，帝堡和大帝國沒有新增案例。隔離期間陰轉陽有22例、外縣市旅遊史有14例、密切接觸者10例、疫調中有5例。外縣市旅遊史14例，包括2例前往台北、5例與基隆相關，7例是前往花蓮旅遊。
潘炤穎表示，在外縣市活動史確診，屏東天上人間今雖只增4例，但累計已達21例，而篩檢其接觸者，陽性率高達約8%。
潘炤穎隨後也公布確診者公共場所活動史，包括高鐵左營站、錢櫃高雄建興店、家樂福鼎山店、家樂福楠梓店、神采飛揚KTV、築間幸福鍋物左營店、鳳山青年夜市、天堡娛樂城、靜思園會館、星巴克遠百店、多那之一心門市等41處都有足跡。若民眾曾出入相關場所，於24日前出現發燒、腹瀉、上呼吸道相關症狀，務必佩戴口罩儘速至社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸工具。
※【NOWnews 今日新聞
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