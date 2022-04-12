病毒持續變異！韓國首現XL株 羅一鈞：國內有一例XE個案
新冠肺炎在全球肆虐至今已經邁入第三年，病毒株不斷變異，從Delta到Omicron，仍然在持續突變。韓國日前宣布國內首次出現BA.1和BA.2重組而成的XL病毒株，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞被問到相關問題，說明國內目前沒有發現XL確診個案，但之前曾有一例XE確診個案，是從捷克入境的本國籍女性。
新冠病毒變異不斷，除了有BA.1和BA.2特徵突變的XL和XE，近期在國際上還有BA.4和BA.5的新型亞變種，不過目前這些變種病毒的特性為何，傳播力、致病力和Omicron相比是高或低，都還需要再觀察。
羅一鈞表示，目前BA.4和BA.5在歐洲比較多，不過整體來說資料仍很少，尚無法論斷其傳播力與致病力，指揮中心會持續密切觀察監控，但推估和Omicron的特性應該不會差太多。
而台灣目前唯一的一例XE個案，是之前3月中從捷克入境的本國籍女性，入境採檢就被篩出，沒有進入社區對社區沒有造成風險，目前收治在加強版集中檢索所，並沒有出現中、重症的狀況。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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