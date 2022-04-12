中捷藍線爭議站體送審　議員：市府居心何在？

台中市捷運藍線，市府在去年初送至交通部的綜合規劃案，民進黨議員張耀中今( 12) 在市議會表示，市府把極具爭議的幾個站體都列入，市府聽不到市民的聲音，執意如此，這種傲慢的態度，嚴重傷害市民感情，也影響了藍線開工及通車時程。 交通局長葉昭甫表示，目前市府所提報的捷運藍線綜合規劃報告書，是經顧問公司專業評估及蒐集地方民意、相關政府各單位綜整整體規劃考量。

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張耀中說，行政院在2018年4月3號核定市政府的捷運藍線可行性研究報告，2021年3月4號市府完成綜合規劃送交通部審查，其中有3個極具爭議的站體，包括增設正英站、沙鹿站未與鐵路共構及三井outlet站北移數百公尺等。

張耀中說，正英站從人口數及與隔站距離等條件作考慮，都不足以有成立新站的條件，而且根據環保署的環境影響評估指出，正英站涉及3項環境敏感區位，分別為山坡地、空氣汙染三級防制區及水汙染管制區等。而沙鹿站未與鐵路局共構，與一般捷運站規劃大相逕庭，三井outlet站北移數百公尺更令專家匪夷所思。

張耀中說，這3個站體當初遭市民嚴重質疑有特定人士炒作土地，因此希望能夠重新設計，但是顯然市政府聽不進人民的聲音，這嚴重影響了市民的感情，如此恣意妄為的行為也讓人覺得市府態度傲慢；另外以正英站環境影響評估為例，也因為涉及3項環境敏感區位，目前環評專案小組的初審還要再開第3次會議，甚至第4次會議，這也影響了捷運藍線開工及通車時程。

張耀中進一步表示，捷運綠線目前的營運狀況不佳，要讓這樣的大眾運輸系統起死為生，唯一的機會就是多增加路線，但是以目前市政府漫不經心的傲慢態度，捷運藍線的開工及通車期程恐怕遙遙無期。

交通局長葉昭甫表示，目前市府所提報的捷運藍線綜合規劃報告書，是經顧問公司專業評估及蒐集地方民意、相關政府各單位綜整整體規劃考量，規劃期間多次至議會向議員專案報告，說明捷運藍線所調整的的站位及路線，包括沙鹿段由地下改高架型式、原預留站北移至沙鹿住宅區、西屯段由高架改地下型式、舊市區段原民權路改走台灣大道、調整捷運機廠從台中港至龍井保護區等，所調整的方案是獲議會支持才送審中央。