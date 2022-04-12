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推社交距離APP取代實聯制！莊人祥曝「1狀況」不適用

▲莊人祥建議，出入餐廳、運動中心、演唱會等需脫口罩且接觸者不特定場域，可作為優先認證方法，等於只要在一地停留超過2分鐘，有裝APP者就可免掃實聯制。（圖／指揮中心）
▲莊人祥建議，出入餐廳、運動中心、演唱會等需脫口罩且接觸者不特定場域，可作為優先認證方法，等於只要在一地停留超過2分鐘，有裝APP者就可免掃實聯制。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-04-12 15:42:06

指揮中心推廣社交距離APP取代簡訊實聯制，已優化實聯制措施等相關功能，民眾只要開啟藍芽功能，就能收到確診者接觸提醒，鼓勵民眾儘速下載；發言人莊人祥建議，出入餐廳、運動中心、演唱會等需脫口罩且接觸者不特定場域，可作為優先認證方法，等於只要在一地停留超過2分鐘，有裝APP者就可免掃實聯制。

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指揮中心指出，「臺灣社交距離APP」在民眾廣泛使用下才能發揮最大成效，此APP將搭配現行簡訊實聯制，民眾進入場域時僅需出示APP畫面，得免用其它實聯制措施，提供更便利之自主防疫方式。

莊人祥說明，下載社交距離APP是採鼓勵性質，在市場、餐廳、遶境、演唱會等場域，建議優先使用，因為只要在一地停留超過2分鐘，有裝APP者就可免掃實聯制；但是進出「超商」時間較短，則不建議用APP取代實聯制。

此外，指揮中心資訊組組長簡宏偉表示，社交距離APP功能優化是協助民眾做自我管理，不需要登記或註冊，安裝後也不會啟動GPS，整體隱私保護參考歐盟規定，不會主動蒐集民眾個資，下載民眾若確診，上傳資料也會予以亂碼處理。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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