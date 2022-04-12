推社交距離APP取代實聯制！莊人祥曝「1狀況」不適用
指揮中心推廣社交距離APP取代簡訊實聯制，已優化實聯制措施等相關功能，民眾只要開啟藍芽功能，就能收到確診者接觸提醒，鼓勵民眾儘速下載；發言人莊人祥建議，出入餐廳、運動中心、演唱會等需脫口罩且接觸者不特定場域，可作為優先認證方法，等於只要在一地停留超過2分鐘，有裝APP者就可免掃實聯制。
指揮中心指出，「臺灣社交距離APP」在民眾廣泛使用下才能發揮最大成效，此APP將搭配現行簡訊實聯制，民眾進入場域時僅需出示APP畫面，得免用其它實聯制措施，提供更便利之自主防疫方式。
莊人祥說明，下載社交距離APP是採鼓勵性質，在市場、餐廳、遶境、演唱會等場域，建議優先使用，因為只要在一地停留超過2分鐘，有裝APP者就可免掃實聯制；但是進出「超商」時間較短，則不建議用APP取代實聯制。
此外，指揮中心資訊組組長簡宏偉表示，社交距離APP功能優化是協助民眾做自我管理，不需要登記或註冊，安裝後也不會啟動GPS，整體隱私保護參考歐盟規定，不會主動蒐集民眾個資，下載民眾若確診，上傳資料也會予以亂碼處理。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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