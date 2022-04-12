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「快篩國家隊」成軍！ 後指部官兵下周進駐生產線

▲國防部後備指揮部在2020年3月中旬成立「國防部口罩國家隊」，派遣官兵及後備幹部進駐口罩工廠，採三班制、24小時支援生產口罩。後備指揮部也將在投入快篩試劑生產。（圖／國防部後備指揮部臉書）
▲國防部後備指揮部在2020年3月中旬成立「國防部口罩國家隊」，派遣官兵及後備幹部進駐口罩工廠，採三班制、24小時支援生產口罩。後備指揮部也將在投入快篩試劑生產。（圖／國防部後備指揮部臉書）

記者呂炯昌／台北報導

2022-04-12 16:02:252022-04-12 16:03:17

新冠肺炎本土疫情持續升溫，確診病例已連日破百例，快篩試劑需求量也隨之上升，立委呼籲成立「快篩國家隊」，盼由國家主導快篩試劑生產，以降低試劑價格。媒體今（12）日報導指出，繼加入「口罩國家隊」之後，後備指揮部也將派出官兵加入「快篩國家隊」，再度執行防疫任務。

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消息人士指出，目前後備司令部已開始製作各縣市後備指揮部支援人員清冊，下周起將派員進駐各快篩專案製造廠，協助加速生產試劑，第一階段為期2個月。

新冠肺炎2020年初大爆發之際，國防部後備指揮部在2020年3月中旬成立「國防部口罩國家隊」，派遣官兵及後備幹部進駐口罩工廠，採三班制、24小時支援生產口罩，並在2020年5月29日光榮退場。我國口罩日產量能在半年內從180萬片衝高至1800萬片，功不可沒。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中於昨日記者會透露，將大量添購快篩試劑，數量會比之前表示的800萬劑多更多，並於每個疫情熱區規劃每次申請20萬份為原則。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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