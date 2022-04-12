不受疫情影響！國泰世華銀越南據點稅後淨利年增逾4成

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國泰世華表示，胡志明市分行與台灣總部的「開放辦公室」的設計理念一致，要將集團創新及數位轉型精神延伸至海外，並擴大建置專業的台籍、越籍業務團隊，超過3分之1的當地行員通曉中文，滿足企業業務經營金融需求，並參與當地重要投資案件。在產品服務上，除提供越盾及美元的現金管理、企業網路銀行、貿易融資、專案融資、聯貸等金融服務外，預計於今年7月推出企業戶換匯避險產品，滿足客戶往來貿易上的需求。
為展現國泰世華深耕當地的重視，國泰世華銀行董事長郭明鑑與總經理李偉正今日也一同在松仁路總行越洋連線。郭明鑑指出，雖然越南受到疫情衝擊，在海內外同仁充分發揮One Team精神下，持續展現營運韌性，順利完成胡志明市分行各項開業準備工作，未來將結合國泰世華銀行投資50%的世越銀行綿密的分行服務網絡，滿足台越企業境內外資金需求。
國泰世華銀行越南據點2021年稅後淨利年成長已超過40%，可說是海外據點之冠，除提供台商進駐越南或擴廠資金需求外，亦藉由豐富的國際籌資經驗，積極協助客戶於國際市場進行籌資，成功為越南多家企業及金融機構提供融資解決方案，大型指標案件包含大型民營集團Vingroup、大型國營銀行Vietinbank及BIDV、大型民營銀行Techcombank、越南天然氣PV GAS等，也成功獨家籌組知名證券商HSC、VNDirect 等國際聯貸案。
展望未來，國泰世華銀行強調，將結合國泰金融集團於越南當地的完整布局，包括世越銀行、越南國泰人壽及越南國泰產險，提供客戶全方位的金融服務，並將數位貸款服務導入當地市場，致力打造多元、創新、優質的數位金融服務，搭配專業人才的知識技能與服務熱誠，希望創造客戶與銀行雙贏局面。