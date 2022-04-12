中央補助教室冷氣費排除高中職　議員：應一視同仁

台中市議會定期會今（ 12 ）日進行市長施政總報告，市議員張瀞分、張廖乃綸針對「班班有冷氣、清涼安心學習計畫」推動情形，要求市府除了要做好電力配套設施，提前進行壓力測試，也要向中央爭取冷氣電費補助一視同仁，包括國中小學及高中職都應該給予冷氣電費補助。市長盧秀燕說，會替高中職請命。

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議員張瀞分表示，夏天快到了，夏季高溫讓人受不了，也影響孩子們的學習效果，加上有時候遇到空污問題，孩子們避免外出活動，大熱天待在教室裡讓人難以忍受，教室有冷氣空調適度降溫，才能讓孩子在相對舒適的環境中學習。目前台中市各校執行班班有冷氣目標及電力系統配套設施改善進度，也要求教育局一定要提前進行壓力測試，不要到時候全校冷氣一開就跳電。

教育局長楊振昇表示，台中市各級學校已完成 2 萬 748 台冷氣安裝，為確保用電安全，台中市從 3 月 29 日起到 4 月 21 日陸續辦理 1 次分區壓力測試及 3 次全市同時壓力測試，若出現異常立即通知廠商修改。至於中央補助電費的期間是 5 月至 6 月、 9 月至 10 月，原則上室內溫度達 28 度以上學校才使用冷氣設備，空品紅色警示或室外噪音嚴重干擾時也得使用冷氣設備。

議員張廖乃綸指出，中央推行「班班有冷氣」政策前，部分國高中學校就已經在地方政府、學校、家長會甚至地方善心人士的協助下自行籌款替班級裝設冷氣，過去電費都由學生自付，由各班使用儲值卡儲值，學生一次可能繳 100 或 200 元的冷氣使用電費，用完了再補充。

但教育部發文說 111 年度起冷氣設備視為學校基礎設備，冷氣電費不宜使用者付費，因而納入行政院一般性補助，未來將「專款專用」補助冷氣電費，但補助卻僅限於國中小學校，高中職卻被排除在外。

張廖乃綸說，現在已經是 12 年國教，教育部補助冷氣電費就應該一視同仁，不能獨漏高中職，加上目前萬物皆漲，未來電價也可能調漲，教育部應該也要補助高中職教室冷氣電費，不要增加家長養兒育女的負擔，市府教育局應該積極向中央爭取，反映基層心聲。