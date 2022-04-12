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今日廣場》孫榮富／選舉快到了，蔡政府大推打房牌？

▲政府近來接連推出打炒房措施，盼能抑制房市炒作。（圖／NOWnews資料照片）
▲政府近來接連推出打炒房措施，盼能抑制房市炒作。（圖／NOWnews資料照片）

文/孫榮富

2022-04-12 16:11:08

孫榮富／資深政治幕僚

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近日，行政院會通過內政部所提五大打炒房修法措施，將送請立法院審議。檢舉制度，是最具立竿見影效果的措施。整體而言，這個打房政策當然會有效果，什麼效果？就是「可以壓抑炒房，但消滅不了炒房」。

以檢舉獎金制度而言，除可節省稽核人力，並可立竿見影，透過檢舉制度，政府就不必逐案稽核，檢舉制度可以說是最具壓抑炒房效果。

至於「私法人取得住宅用房屋許可制」。其實，現行法令已對法人短期炒作轉售房屋有重稅伺候，但改由負面表列禁止，再採正向許可制，這是多了一項法令，但只能被動審查。

較有嚇阻效果的是：罰則上限5000萬元，這是建商或財團受不了的天價。但是，也消滅不了炒房，因為真正造成高房價的是「成本轉嫁墊高」；真正上漲的原因主要是：第一，土地原料上漲、第二，營建造價成本因缺工料上漲而上漲、第三，稅負增加的轉嫁而上漲、第四，管銷成本增加而上漲。這次的打房政策並沒有針對這四大成本而打。再者，現行法令包括實價登錄2.0預售禁售紅單、轉售納入房地合一2.0課稅等，已具炒作行為的嚇阻效力，重點問題在稽查不力。這部份則是考驗蔡政府的執行力。

但是，打房還是要打，為什麼？為了選舉時的「選票」與「鈔票」。這個打房政策，就是蔡政府打給「無殼蝸牛」、「租房族」、「首購族」、「青年」…等買不了房又很難租房的族群看，來爭取他們的認同與選票。同時，這些建商或財團為了不被處以炒房罰金，也就會做出給蔡政府政治獻金的對策。

總之，蘇院長真有你的，選舉快到了，一個打房政策，選票與鈔票，都到手了。附帶一提，蔡總統因家人確診，所以要防疫隔離。乾脆，總統也讓蘇貞昌來當好了。


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