新仇舊恨一筆勾銷？韓國候任總統尹錫悅拜訪前總統朴槿惠
韓國候任總統尹錫悅對於打破韓國傳統的作法並不陌生，還沒上任就接連拋出「創舉」引起熱議，先前就傳出尹錫悅有意探訪自己親手送入監獄的朴槿惠，今（12）在相關單位安排下，前往朴槿惠位在大邱達城郡的新寓所，兩人面對鏡頭不問「新仇舊恨」的相視一笑也令外界紛紛猜測背後是否又有隱藏的政治意圖。
韓國候任總統尹錫悅是保守派陣營的最大在野黨「國民力量」所推出的候選人，也在當年接下特檢偵查隊長的職位，主導偵辦朴槿惠、崔順實所涉及的閨蜜門干政案，並於文在寅在2017年5月當選總統後，受他提拔升任為首爾中央地檢長，朴槿惠遭判處重刑其中也與他關聯極深，尹錫悅可說是親手將她送進監獄又加重刑期，兩人因此結下不小冤仇。
根據《韓聯社》報導，負責尹錫悅交接事宜的總統事務交接委員會已安排尹錫悅本周起將南下巡訪大邱市、慶尚北道，與此同時尹錫悅也將於12日下午2時至4時撥空造訪前總統朴槿惠位於大邱市達城郡的私宅。兩人會面時長約50分鐘。綜合雙方發表內容，當天會面氣氛融洽和諧，雙方談到了許多不宜公開、但卻很想對外公開的內容；尹錫悅也稱，朴槿惠在任期間曾推出不少優秀政策並取得了成功結果，遺憾的是無法對外好好宣揚。他將繼承其職好好宣傳並延續完成政策，朴槿惠則對此表達謝意。
外界認為，在閨密門醜聞爆發後，朴槿惠被國會彈劾下台甚至狼狽入獄，但其御用律師柳榮夏卻不斷替她上訴，甚至將支持者寄給她的書信與她的自白集結成書在獄外出版，朴槿惠更力促柳榮夏參選大邱市長，此番會晤除了有「一笑泯恩仇」的示好意味外，對於兩人未來政治生涯上的合作互助也出現不少想像空間。
事實上，尹錫悅過去接受媒體訪問時就曾提到，自己當初主導閨密門一案是秉公處理，私下對於朴槿惠「感到抱歉」，也曾經讓保守派陣營一度走向分裂，除了此次會面是否能讓兩人重修舊好備受眾人關注外，也有消息指出尹錫悅亦會邀請朴槿惠出席他在5月10日的總統就職儀式。