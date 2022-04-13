勇闖中壢房市戰區 中信房屋楊志偉 加盟拼出一片天！
台灣疫情爆發，桃園中壢在延燒下大受阻擾，房仲帶看與多項服務被迫中斷，許多小型業者更受客源減少與品牌知名度不足之苦，中信房屋中壢馬祖文創加盟店楊志偉店長表示：「老牌在地房仲雖熟悉地方習性，但民眾不認識你的品牌，根本不敢把買房這種一生一次的大事交給你，反觀加盟中信房屋品牌知名度高，且人脈、整合資源豐富，能發揮一加一大於二的功效。」
但會有如此能耐，除了個人的努力，店長認為團隊默契與對客戶用心是重要關鍵：「我們信任、尊重夥伴的風格，對一般民眾來說，買房是不容易的，辛苦存一筆錢，終於買下屬於自己的房子，卻不知道風險與眉角，那實在說不過去。」
而談到中壢未來發展，店長表示：「中壢站具備三鐵共構優勢，加上都更推動，鐵路地下化將新闢綠帶，生活環境改善，皆有助區域房市發展，對一般自住客與投資客來說，是搶佔北北桃都市生活圈的好時機。」
此外根據資料顯示，目前南桃園如體育園區已開始規劃動工，計畫新增學區提供優質教育機會。同時中壢運動公園區段徵收後，總面積高達73公頃，將近22萬坪，未來還要建設亞奧運等級場館、綠地、學區， 而火車後站的藝術電影館、馬祖文創園區、眷村故事館等觀光區，商業發展正夯，生活環境單純，具備相當大的土地開發潛力。
而從創辦到現在數十年的經驗累積，中信房屋在房仲市場早已立下品牌口碑，強調以人為本，對楊店長來說：房仲的價值就是幫助客戶解決問題，透過房仲避開危險，用一句話來形容就是稱職的雙親，要顧頭顧尾，不讓買賣雙方受傷，而當看到客戶給你的讚賞，跟認識到自己的工作價值，一切也就值得了。