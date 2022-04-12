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本土+551　指揮中心：隔離期滿不用PCR　改為家用快篩

本土+551　指揮中心：隔離期滿不用PCR　改為家用快篩
本土+551　指揮中心：隔離期滿不用PCR　改為家用快篩

健康醫療網

2022-04-12 17:01:00

【健康醫療網／記者楊艾庭報導】中央流行疫情指揮中心今（12）日公布國內新增663例COVID-19確定病例，分別為551例本土個案及112例境外移入（30例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡，目前輕症與無症狀佔99.66%。指揮中心表示，今日新增之本土病例，為291例男性、260例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今（2022）年4月4日至4月12日，其中包含242例為無症狀感染。

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居家隔離、檢疫期滿　快篩陰性可解隔離

發言人莊人祥表示，近期本土疫情升溫，為了要加速居家隔離、居家檢疫的檢測結果，將進行相關防治策略，由於目前使用的家用快篩特異性高達99%，因此對於有傳染力的個案具高度鑑別力，而且可以自行操作，即日起，將居家隔離、居家檢疫，在期滿前第10天，都改為快篩，「只要採檢了第10天居家檢疫、居家隔離快篩是陰性，才可以解隔離。」

指揮中心說明，為利實務執行，調整防疫措施如下：

一、居家隔離：

（一） 總共進行4次檢測，分別為隔離期間第5-7天、隔離期滿當日(接觸日次日起第10天)、自主健康管理期間第2天及第4天實施，原隔離期滿之PCR檢測改以快篩檢測進行。

（二）無第10天快篩試劑者，請先以自主健康管理期間使用之快篩試劑執行檢測，並於隔離期滿後主動洽詢「隔離通知書填發單位」，由「隔離通知書填發單位」協助轉介「現居地」地方政府衛生局所領取快篩試劑。

二、居家檢疫：

（一） 考量國際港埠現行試劑發放作業及Omicron變異株之潛伏期較短等病毒特性，爰檢疫期間第7天之快篩調整為第10天（檢疫期滿前）執行，即於檢疫期間第3、5、10天各進行一次快篩，檢疫期滿不再實施PCR採檢作業。

（二） 尚未進行第7天快篩檢測之檢疫民眾，請延後至第10天執行；已完成第7天快篩檢測者，請先以原提供於自主健康管理期間使用之快篩試劑執行檢疫第10天之快篩檢測，並於自主健康管理期間聯繫所在地之地方政府領取快篩試劑，完成自主健康管理期間之2次快篩。

指揮中心強調，隔離及檢疫措施為防範COVID-19疫情的重要關鍵，請民眾務必遵守隔離及檢疫期間相關事項，共同維護國內社區安全。並再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53386

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