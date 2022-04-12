參選桃園佈局立委？羅智強：退出政壇也有可能

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根據近期民調顯示，國民黨立委呂玉玲支持度低於羅智強，因此有聲音質疑，若羅智強不積極衝撞體制，最後可能導致國民黨輸掉桃園市。羅智強回應，自己目前是2到3名，不是第1但也不是最後，且國民黨主席朱立倫和他的共識都是桃園勝選，也認同初選一定要有制度，如果民調差，可以不要提名他，「但還沒開始評估就把我排除，就會受到大家的批評。」
羅智強說，可以批評他獨善其身，但同流合污倒不至於，「因為我已經決定在桃園買便宜的房子，藉此才能展現真正的誠意」。至於最終目標是不是選立委？羅智強回應，他是過程主義論，努力主義者，桃園行腳1000公里、桃園台北通勤兩小時，接下來晚上還要去夜宿民宅long stay，很多事情都已經在規劃。
羅智強表示，做什麼事情都操之在他，但提名跟選上與否就不是，人生中有很多努力，也有失敗過，自己並沒有騙過任何人。羅也坦言，「如果黨中央找一個比我強的人出來，我一定會有雅量，魯明哲現階段的確比我強，但之後就不知道是不是了」。
至於是否為了到桃園蹲點選立委？羅智強表示，不管最後黨中央提名誰，都會尊重，也會走到底，未來事情沒人能想到，政治前面一寸都是黑暗，「不要去想兩年後，退出政壇也不是不可能」，強調人生道路沒有一定的路徑跟軌跡。
羅智強強調，他一定要選桃園，同時也會尊重國民黨提名，大目標就是希望國民黨贏桃園，小目標是自己能贏桃園，當這兩個目標發生衝突時，就會以大目標為優先。
最後，羅智強也透露，國民黨內部發生過大大小小的問題，看了讓人非常感慨，也曾想過離開，他最後決定，當國民黨重返執政就是離開的時刻。他解釋，國民黨對自己有提攜之恩，不忍心在國民黨最低迷的時刻離去，因為自己重感情，且目前在野力量實在太薄弱，國民黨是目前最大在野黨，如果國民黨被瓦解了，沒辦法想像台灣民主會淪落到何種地步。