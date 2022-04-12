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蔦屋書店新竹湳雅4/15試營運　6大亮點：獨家美食搶先看

▲桃竹苗首家TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店新竹湳雅店，4/15～4/22展開試營運、4/23盛大開幕。《NOWnews今日新聞》帶大家直擊內部搶先看，450坪貫穿兩層樓打造360度環景書牆；全樓層親子友善；WIRED CHAYA茶屋獨家松露火鍋、純米甜甜圈；台灣獨家聯名「林百貨」、「大腸王」創作等，共6大亮點一次全公開。（圖／記者蕭涵云攝）
▲桃竹苗首家TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店新竹湳雅店，4/15～4/22展開試營運、4/23盛大開幕。《NOWnews今日新聞》帶大家直擊內部搶先看，450坪貫穿兩層樓打造360度環景書牆；全樓層親子友善；WIRED CHAYA茶屋獨家松露火鍋、純米甜甜圈；台灣獨家聯名「林百貨」、「大腸王」創作等，共6大亮點一次全公開。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/新竹報導

2022-04-12 18:44:54

桃竹苗首家TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店新竹湳雅店，即將於4/15～4/22展開試營運、4/23盛大開幕。《NOWnews今日新聞》今（12）日帶大家直擊內部搶先看，450坪貫穿兩層樓打造360度環景書牆；「穿透感」十足的日式美學室內景觀；全店藏書逾三萬冊！聚焦藝術、設計、生活美學；全樓層親子友善！聯名三麗鷗Sanrio打造兒童書區；WIRED CHAYA茶屋獨家松露火鍋、純米甜甜圈；台灣獨家聯名「林百貨」、「大腸王」創作，共6大亮點一次全公開。

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▲佔地450坪的蔦屋書店新竹湳雅店，一踏入店內俯瞰向萬冊藏書環抱、有如「涼亭」造型的獨特室內景觀，令人陶醉。（圖／記者蕭涵云攝）
▲佔地450坪的蔦屋書店新竹湳雅店，一踏入店內俯瞰向萬冊藏書環抱、有如「涼亭」造型的獨特室內景觀，令人陶醉。（圖／記者蕭涵云攝）
▲貫穿兩層樓高，淨高達十五米的環景書牆，令人過目難忘。（圖／記者蕭涵云攝）
▲貫穿兩層樓高，淨高達十五米的環景書牆，令人過目難忘。（圖／記者蕭涵云攝）
1、450坪貫穿兩層樓打造360度環景書牆

蔦屋書店新竹湳雅店佔地450坪，由原本大魯閣湳雅廣場的市內籃球場所改造，強調「本質」的躍升，將過去重要意象的「觀眾席階梯看台」改造成開放式木製階梯座席延伸至店內，並貫穿兩層樓高，打造淨高達十五米、過目難忘的環景書牆。一踏入店內便直達階梯座席最頂端，無論是在這兒走動或坐著休憩，光是俯瞰向萬冊藏書環抱、有如「涼亭」造型的獨特室內景觀，能將全店一覽無遺的絕佳視角，就令人陶醉。

▲日式美學室內景觀「穿透感」十足。（圖／記者蕭涵云攝）
▲日式美學室內景觀「穿透感」十足。（圖／記者蕭涵云攝）
▲有如「涼亭」造型般向上延伸而開闊的線條，是蔦屋書店新竹湳雅店令人印象深刻的亮點。（圖／記者蕭涵云攝）
▲有如「涼亭」造型般向上延伸而開闊的線條，是蔦屋書店新竹湳雅店令人印象深刻的亮點。（圖／記者蕭涵云攝）
2、「穿透感」十足的日式美學室內景觀

蔦屋書店新竹湳雅店以充滿日式美學的店裝設計讓人眼睛一亮，以精準幾何線條交織出「穿透感」十足的輕盈氛圍，有如「涼亭」造型般向上延伸而開闊。希望藉此營造沒有隔閡與距離感的氛圍，讓民眾都能夠在此自在遊逛，更潛藏「希望讓文化唾手可得」的親切感。

▲全店藏書逾三萬冊，大量選入藝術、設計、生活美學的外文書籍，還有沙發可舒適閱讀。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全店藏書逾三萬冊，大量選入藝術、設計、生活美學的外文書籍，還有沙發可舒適閱讀。（圖／記者蕭涵云攝）
▲一桌一主題將飲食頻書籍搭配飲食器血一起陳列。（圖／記者蕭涵云攝）
▲一桌一主題將飲食頻書籍搭配飲食器血一起陳列。（圖／記者蕭涵云攝）
3、全店藏書逾三萬冊！聚焦藝術、設計、生活美學

以書為基軸，為顧客提供生活風格提案複合空間的蔦屋書店新竹湳雅店，全店藏書逾三萬冊，其中聚焦藝術、設計、生活美學的外文書籍；美食類書籍搭配飲食器血的主題陳列，展現完整主題概念更引人入勝。大量整齊的排面搭配豐富書籍秀面，讓讀者不只能快速瀏覽每一本大作，遇到有興趣的作品，還可就近坐在店內沙發座椅好好品味。開幕將設計一系列手作活動匯聚人氣，未來則於店內規劃藝文課程與活動。

▲聯名三麗鷗Sanrio打造兒童書區空間設計。（圖／記者蕭涵云攝）
▲聯名三麗鷗Sanrio打造兒童書區空間設計。（圖／記者蕭涵云攝）
▲不只兒童書區，蔦屋書店新竹湳雅店全樓層親子友善。（圖／記者蕭涵云攝）
▲不只兒童書區，蔦屋書店新竹湳雅店全樓層親子友善。（圖／記者蕭涵云攝）
4、全樓層親子友善！聯名三麗鷗Sanrio打造兒童書區

大魯閣以「新竹孩子的主場」體驗型購物廣場為核心理念，蔦屋書店新竹湳雅店全樓層都是親子友善空間，連大人們也能樂在其中享受Family Time，開幕聯名三麗鷗Sanrio，結合兒童書區空間設計，讓小朋友能在超可愛的空間裡閱讀；未來雙方也會進行聯名商品開發。

▲WIRED CHAYA茶屋室內座席可容納近百人。（圖／記者蕭涵云攝）
▲WIRED CHAYA茶屋於蔦屋書店新竹湳雅店，開出不少相當吸引人的獨家菜單。（圖／記者蕭涵云攝）
▲WIRED CHAYA茶屋室內座席可容納近百人。（圖／記者蕭涵云攝）
▲WIRED CHAYA茶屋室內座席可容納近百人。（圖／記者蕭涵云攝）
5、WIRED CHAYA茶屋獨家松露火鍋、純米甜甜圈

和洋混融的WIRED CHAYA茶屋，呼應蔦屋書店新竹湳雅店週邊商圈對火鍋的熱愛，開發少見的「松露野菇」火鍋，鮮甜時蔬與厚實豬肉片沾取特製松露沾醬，記得點上少許胡麻油，香氣十足、獨特風味甚好；獨家為孩童端出人氣餐點，提供日系漢堡排、天婦羅烏龍麵及炸蝦可樂餅兒童套餐。

WIRED CHAYA茶屋還於蔦屋書店新竹湳雅店推出全球首座外帶咖啡吧檯，主打台灣純米製作的甜甜圈搭配義式冰淇淋，外皮酥香內餡綿軟，冷熱交錯的清新口感，值得一嚐。

▲WIRED CHAYA茶屋餐點豐富，首推「松露野菇」火鍋。（圖／記者蕭涵云攝）
▲WIRED CHAYA茶屋餐點豐富，首推「松露野菇」火鍋。（圖／記者蕭涵云攝）
▲可以端著外帶純米甜甜圈於店內自由拍攝，預料將是網美瘋拍的特色打卡照。（圖／記者蕭涵云攝）
▲可以端著外帶純米甜甜圈於店內自由拍攝，預料將是網美瘋拍的特色打卡照。（圖／記者蕭涵云攝）


6、台灣獨家聯名「林百貨」、「大腸王」創作

蔦屋書店新竹湳雅店展售73家進口文具雜貨品牌，並以精品櫃呈現日本職人精神的工藝品，如創立於1953年的日本上質手工道具品牌「Cohana」、京都烏丸通的線香品牌「香彩堂」、創立超過60年日本最具代表性的陶瓷品牌「SAIKAI西海陶器」、江戶時代約300年傳統筆具品牌「株式会社 あかしや」等。

開幕獨家展售台北街頭傳說迷之塗鴉藝術家 「大腸王」之原創商品；與台灣唯一古蹟級文創百貨「林百貨」合作，在新竹也能入手最具摩登復古風格的台南美食手信及質感文創商品；引進桃竹苗區最齊全的TG「臺灣玻璃 X 深澤直人」設計商品與禮盒組；全球咖啡界廣受好評的插畫家「WHOSMiNG」限定商品。未來也會不斷邀請新銳藝術家合作與展售。

▲台北街頭傳說迷之塗鴉藝術家 「大腸王」之原創商品。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台北街頭傳說迷之塗鴉藝術家 「大腸王」之原創商品。（圖／記者蕭涵云攝）
▲以精品櫃呈現日本職人精神的工藝品，用生活美物開啟前瞻視角。（圖／蔦屋書店提供）
▲以精品櫃呈現日本職人精神的工藝品，用生活美物開啟前瞻視角。（圖／蔦屋書店提供）



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