僅1%機率仍選到底！羅智強：買到桃園房子就遷戶籍

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羅智強說，國民黨主席朱立倫和他共識都是「桃園要贏」，他認同初選一定要有制度，如果民調差，可以不要提名我，但還沒開始評估就把他排除，黨內就會受到大家的批評。可以說他獨善其身，但不至於同流合污，因為他已經決定在桃園買便宜的房子，藉此才能展現真正的誠意。
至於黨中央若最後提名魯明哲，未來買房計畫是否繼續？羅智強回應，屆時一定會支持魯明哲，且桃園行腳、買房計劃也會繼續做，因為自己是個說到做到的人。如果黨中央找一個比他強的人出來，他一定會有雅量，但雖然魯明哲現階段的確比較強，「之後就不知道是不是了」。
對於國民黨如何在2022取勝？羅智強表示，對整個大局情勢確實很憂心，桃園現在面臨的局面也是出乎所料，且在決定要選桃園之後，到現在都沒有其他人表態，加上桃園從來沒有像過去2個禮拜，如此登上媒體高度關注版面過，起碼國民黨難得在桃園被大家關注，也可見黨內強將如雲。
此外，針對桃園市議長邱奕勝支持呂玉玲，是因為呂的丈夫陳萬得不選議員，就不會跟邱爭取議長，羅智強是否因為如此才被排除提名？羅回應，「這件事情我並不清楚，但是如果是又怎麼樣，就算不是又如何？」強調這些都不是自己能掌握的，能掌握的只有自己的努力。
羅智強表示，自己跟桃園地方確實沒有那麼好，但說很差也是個問號，而他跟邱奕勝雖然不能算深交，但也不差，只要到桃園辦活動，議長都會大力支持，兩人算是惺惺相惜，「但要他出來挺我，確實還是有點強人所難，因為議長跟在地的呂玉玲、萬美玲、魯明哲等立委還是關係比較好」。