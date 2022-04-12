防範校園疫情擴散　陳其邁建議疫苗施打向下修正至國小

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不過，鍾飲文也提醒家長們注意，小於1歲，肥胖、先天心血管疾病、神經或代謝相關疾病，有糖尿、氣喘、嚴重基因異常、免疫抑制、鐮刀型貧血等病症的幼童，則容易引起重症且9歲前後的幼童若染疫，容易引發罕見併發症「小兒多系統發炎症候群」，臨床症狀類似川崎氏症。
鍾飲文也引用英國統計局研究結果顯示，兒童或青少年染疫後，會有1至2％不等的人患有味覺、嗅覺喪失的後遺症，若兒童或青少年超過12週味嗅覺異常，要警覺就醫。
鍾飲文表示，幼童施打疫苗相關政策國外已推行，但中央疫苗施打委員會仍在研議，若有確定結果會立刻公布。
另外，陳其邁也指出，打三劑疫苗者，體內清除病毒量比打兩劑高，因此也希望中央針對不同場域風險定標準，例如某些場所，一定得打三劑才能進去，也希望中央能考量做調整，而高雄市會要求八大等娛樂場所員工與顧客需打滿三劑疫苗，員工4/15後需持陰性證明才可上班，之後需每周進行快篩。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。