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防範校園疫情擴散　陳其邁建議疫苗施打向下修正至國小

▲高雄市長陳其邁將建議中央施打年齡層向下修正至國小學童。（圖／高市府提供）。
▲高雄市長陳其邁將建議中央施打年齡層向下修正至國小學童。（圖／高市府提供）。

記者郭凱杰／高雄報導

2022-04-12 17:27:47

針對教育部今(12)日公布最新停課標準，高雄市長陳其邁表示，調整停課標準，標準目前仍與中央一致。不過，有鑒於校園疫情擴散，建議中央施打年齡層向下修正至國小學童（5至11歲）。 

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▲根據統計目前高雄市計有3所國小、15班停課。（圖／高市府提供）。
▲根據統計目前高雄市計有3所國小、15班停課。（圖／高市府提供）。
根據統計目前高雄市計有3所國小、15班停課，高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長鍾飲文表示，幼童若被感染，症狀多為無症狀或發燒、咳嗽、流鼻水或喉嚨等輕症，家長不用過度恐慌，但要有警覺就醫。

▲高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長鍾飲文表示，幼童若被感染，症狀多為無症狀或發燒等輕症，家長不用過度恐慌，但要有警覺就醫。（圖／高市府提供）
▲高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長鍾飲文表示，幼童若被感染，症狀多為無症狀或發燒等輕症，家長不用過度恐慌，但要有警覺就醫。（圖／高市府提供）
不過，鍾飲文也提醒家長們注意，小於1歲，肥胖、先天心血管疾病、神經或代謝相關疾病，有糖尿、氣喘、嚴重基因異常、免疫抑制、鐮刀型貧血等病症的幼童，則容易引起重症且9歲前後的幼童若染疫，容易引發罕見併發症「小兒多系統發炎症候群」，臨床症狀類似川崎氏症。

▲幼童染疫後注意事項。（圖／高市府提供）
▲幼童染疫後注意事項。（圖／高市府提供）
鍾飲文也引用英國統計局研究結果顯示，兒童或青少年染疫後，會有1至2％不等的人患有味覺、嗅覺喪失的後遺症，若兒童或青少年超過12週味嗅覺異常，要警覺就醫。

鍾飲文表示，幼童施打疫苗相關政策國外已推行，但中央疫苗施打委員會仍在研議，若有確定結果會立刻公布。

另外，陳其邁也指出，打三劑疫苗者，體內清除病毒量比打兩劑高，因此也希望中央針對不同場域風險定標準，例如某些場所，一定得打三劑才能進去，也希望中央能考量做調整，而高雄市會要求八大等娛樂場所員工與顧客需打滿三劑疫苗，員工4/15後需持陰性證明才可上班，之後需每周進行快篩。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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