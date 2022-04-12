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旅外國人服清冠一號有風險？國家中醫所解答

▲國家中醫藥研究所副所長邱文慧接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，是否屬於處方藥因各國法規不同有不同的限制，旅外國人可依照藥盒上的服藥指示服用。（示意圖／NOWnews資料照）
▲國家中醫藥研究所副所長邱文慧接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，是否屬於處方藥因各國法規不同有不同的限制，旅外國人可依照藥盒上的服藥指示服用。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-04-12 17:19:49

國內本土疫情持續嚴峻，也讓民眾特別關注口服藥與預防用藥等治療藥物，今（12）日各媒體大幅報導，有旅非台人在服用清冠一號後症狀大幅減輕，直呼有效，不過目前清冠一號在台仍屬於處方 用藥，在外自行服用是否有風險？國家中醫藥研究所副所長邱文慧接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，是否屬於處方藥因各國法規不同有不同的限制，旅外國人可依照藥盒上的服藥指示服用，不會有太大的問題，不過的確由於此帖藥藥性偏寒，服用後可能會有腸胃不適、腹瀉等症狀，建議可以加入薑片服用便能改善。

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「清冠一號」為衛福部國家中醫藥研究所結合臨床及基礎研究所研發的特效藥物，處方組成為黃芩、魚腥草、北板藍根、栝樓實、荊芥、薄荷、桑葉、厚朴、炙甘草及防風等10種中藥材，經衛福部頒布作為治療新冠肺炎處方藥物，不過既然是處方藥物在國內便需持有中醫師處方籤才能取得，旅外台人自行服用是否有風險？

邱文慧解釋，在藥物的取得上要依據各國的相關法令訂定而定，「像有些國家對於中藥的看法就是草藥，以保健食品的方式認證，並不需要取得醫師處方簽」，不過由於其處方中10味中藥材，有一半是列在我國的藥典中，那一般民眾便不能自行抓藥服用。

而對於旅外國人的服用建議與相關風險，邱文慧表示，由清冠一號並沒有使用到藥性很強的中藥材，民眾如果在國外取得的是我國正式授權生產廠商所生產產品，於包裝上都有相關的服用指引，如果是輕症患者以一天一包的劑量服用，如果症狀較為嚴重則以一天三包服用。

邱文慧說明，「在副作用上由於其藥性偏寒，所以的確有收到一些回饋是吃了之後有一些腸胃不適啦、拉肚子等症狀，建議旅外國人可以自行加入薑片服用，就能減緩其副作用」。清冠一號在今年1月通過衛福部核准公費給付，適用對象包含確診無症狀患者；確診呈現發燒、咳嗽、倦怠、嗅味覺喪失等輕症者；確診呈現發燒、咳嗽症狀明顯，但不需使用氧氣之患者；確診新冠肺炎呈現發燒、咳嗽症狀明顯，需使用氧氣者。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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