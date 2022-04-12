旅外國人服清冠一號有風險？國家中醫所解答

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邱文慧解釋，在藥物的取得上要依據各國的相關法令訂定而定，「像有些國家對於中藥的看法就是草藥，以保健食品的方式認證，並不需要取得醫師處方簽」，不過由於其處方中10味中藥材，有一半是列在我國的藥典中，那一般民眾便不能自行抓藥服用。
而對於旅外國人的服用建議與相關風險，邱文慧表示，由清冠一號並沒有使用到藥性很強的中藥材，民眾如果在國外取得的是我國正式授權生產廠商所生產產品，於包裝上都有相關的服用指引，如果是輕症患者以一天一包的劑量服用，如果症狀較為嚴重則以一天三包服用。
邱文慧說明，「在副作用上由於其藥性偏寒，所以的確有收到一些回饋是吃了之後有一些腸胃不適啦、拉肚子等症狀，建議旅外國人可以自行加入薑片服用，就能減緩其副作用」。清冠一號在今年1月通過衛福部核准公費給付，適用對象包含確診無症狀患者；確診呈現發燒、咳嗽、倦怠、嗅味覺喪失等輕症者；確診呈現發燒、咳嗽症狀明顯，但不需使用氧氣之患者；確診新冠肺炎呈現發燒、咳嗽症狀明顯，需使用氧氣者。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。