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儲水備用！鳳山等5區14日停水15小時影響20萬戶

▲高雄市鳳山等5區14日停水15小時，將影響20萬用戶用水。(圖／記者黃守作攝，2022.04.12)
▲高雄市鳳山等5區14日停水15小時，將影響20萬用戶用水。(圖／記者黃守作攝，2022.04.12)

記者黃守作／高雄報導

2022-04-12 18:29:50

台灣自來水公司第七區管理處拷潭淨水場將於14日，辦理111年度拷潭廠及金棠代操作轄區高低壓電氣設備檢驗等6項工程，高雄市鳳山區等5區，將於14日上午9時至晚上24時暫停供水15小時，將影響20萬1472戶用水，請民眾事先儲水，並請節約用水。

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▲台灣自來水公司第七區管理處處長邱憲龍說明停水原因及地區，籲請民眾儲水備用。(圖／記者黃守作攝，2022.04.12)
▲台灣自來水公司第七區管理處處長邱憲龍說明停水原因及地區，籲請民眾儲水備用。(圖／記者黃守作攝，2022.04.12)
自來水公司第七區管理處處長邱憲龍表示，依據用電場所及專任電氣技術人員管理規則第10條規定需辦理停電檢驗，該處配合這次停電，一併辦理拷潭廠相關工程的拷潭廠轄區高低壓電氣設備檢驗、金棠代操作轄區高低壓電氣設備檢驗、拷潭場三期快濾蝶閥換修、拷潭及翁公園場變頻器更新改善工程、拷潭場24KV高壓避雷器汰換，將於14日上午9時至14日晚上24時停水15小時。

邱憲龍說，停水地區有鳳山區埤頂、鳳東、誠德、東門、誠信、誠智、鎮東、過埤、誠義、生明、中崙、中民、保安、中榮、國泰、國富、國光、國隆、海洋、新富、新泰、海光、中正、瑞興、新興、三民、忠孝、鎮西、曹公、鳳崗、光明、縣衙、縣口、成功、南興、忠義、中和、協和、興中、興仁、和興、和德、新強、武慶、武漢、新樂、新甲、新武、老爺、正義、善美、一甲、二甲、南成、富榮、富甲、龍成、鎮南、南和、天興、大德、福興、五福、瑞竹、福祥、福誠等里及北門里鐵路以南。

另有大寮區內坑、拷潭、過溪、潮寮、會結、新厝、昭明、義仁、三隆、會社、大寮等里；林園區林園里、東林里、仁愛里、文賢里、潭頭里、中厝里、林內里、王公里、廣應里、溪州里、五福里、港嘴里、港埔里、龔厝里、林家里、頂厝里、中芸里、鳳芸里、中汕里、西汕里、東汕里、北汕里、溪西里、中門里；小港區桂林、中厝、廈莊、合作、孔宅、高松、山東、松山、松金、濟南、青島、泰山、正苓、順苓、宏亮、六苓、山明（工業用水除外）里、店鎮里（沿海路以東、工業用水除外）及二苓里（沿海路以東）、大苓里（沿海路以東）、坪頂里及大坪里舊部落；苓雅區朝陽里、福隆里、福海里、福康里、福人里、福地里、福居里、福東里。

邱憲龍指出，此次停水戶數共17萬5107戶，另水壓降低地區有鳳山區文華、文福、文衡、文英、武松、鎮北、文德、文山、忠誠等里及北門里鐵路以北，合計水壓降低戶數2萬6365戶。

邱憲龍進一步指出，該處將逐一檢視細節，縮短檢驗工程作業時間，盡速完工復水，以儘早提供用水需求，請用戶配合節約用水，並預作儲水準備。

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