花蓮20張海量足跡曝！補習班+7　外籍師疫調說謊將開罰

東半部疫情持續延燒，花蓮今（12）日新增30例本土個案，包括奧斯卡美式餐廳9例、慈濟醫院9例、小加拿大補習班群聚7例、外縣市接觸1例，以及1名疫調中；縣府公布最新20張海量足跡，其中包含多家診所、國中小、東大門夜市等地。花蓮縣府指出，小加拿大補習班疫情擴散，其中染疫源頭的外籍老師疫調時，還疑似說謊，堅稱4月3日沒去過奧斯卡餐廳，幸好同行友人在警方偵訊下坦白其行蹤，才找到感染源頭，衛生局將針對外籍師隱匿足跡開罰。 我是廣告 請繼續往下閱讀 另外，慈濟院內感染再擴大，院內擴大採檢849人，揪出14人確診；秀林鄉富士國小幼兒園及小學部各有1人確診，目前感染源不明，衛生局已經當地多功能活動中心設立快篩站。（編輯：孫唯容）▲最新確診足跡。（圖／花蓮縣政府提供）▲最新確診足跡。（圖／花蓮縣政府提供）▲最新確診足跡。（圖／花蓮縣政府提供）▲最新確診足跡。（圖／花蓮縣政府提供）▲最新確診足跡。（圖／花蓮縣政府提供）▲最新確診足跡。（圖／花蓮縣政府提供）▲最新確診足跡。（圖／花蓮縣政府提供）▲最新確診足跡。（圖／花蓮縣政府提供）▲最新確診足跡。（圖／花蓮縣政府提供）▲最新確診足跡。（圖／花蓮縣政府提供）▲最新確診足跡。（圖／花蓮縣政府提供）▲最新確診足跡。（圖／花蓮縣政府提供）▲最新確診足跡。（圖／花蓮縣政府提供）▲最新確診足跡。（圖／花蓮縣政府提供）▲最新確診足跡。（圖／花蓮縣政府提供）▲最新確診足跡。（圖／花蓮縣政府提供）▲最新確診足跡。（圖／花蓮縣政府提供）▲最新確診足跡。（圖／花蓮縣政府提供）▲最新確診足跡。（圖／花蓮縣政府提供）▲最新確診足跡。（圖／花蓮縣政府提供）▲最新確診足跡。（圖／花蓮縣政府提供）▲最新確診足跡。（圖／花蓮縣政府提供）※【NOWnews 今日新聞】提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。 屏東娛樂圈狂燒！「天上人間」擴及3小吃部 最新足跡曝新北食品工廠「氣爆」！煮珍珠壓力鍋爆開 1男炸飛慘死基隆+37！最新足跡曝 多處傳統市場、KTV、銀行入列