民進黨初選今晚旗鼓鹽選區民調　簡煥宗拜託選民支持

民進黨高雄市初選由旗津、鼓山、鹽埕區今(12)日中籤，將於今晚6:00進行電話民調，並於明天中午前公告誰將披上民進黨戰袍為年底市議員大選出征。其中，現任議員簡煥宗邀請到確定出線的高雄市第一選區大旗美九區的參選人林慧欣來擔任車隊掃街麥克風手，希望藉由慧欣的人氣來衝刺最後幾個小時的車隊掃街氣勢。
簡煥宗表示，自己在初選進行時早已歸零成新人，不論今天中籤與否，都會持續按表操課，盡最大的努力跟鄉親介紹自己。今天上午到五福橋頭與來往通勤路上的鄉親問早，並提醒用路人注意交通安全，並接續完成旗津的車隊掃街，同時邀請到「邁盟」甫通過初選的林慧欣一同至鹽埕、哈瑪星、內惟與鄉親打招呼。
林慧欣表示，非常感謝一路守護自己的鄉親朋友以及前輩們的肯定，讓自己通過初選，通過初選不是終點而是起點。今天從大旗美九區來到旗鼓鹽，陪同大學長簡煥宗一起進行車隊掃街，就是希望透過團隊合作協助簡煥宗，讓專業的人一起出線，為高雄市民謀福利。
簡煥宗也非常感謝林慧欣來一起進行車隊掃街，希望今晚電話民調進行期間，旗鼓鹽的鄉親可以做自己最強力的後盾，為自己守住一通再一通的電話，大聲說出電話民調唯一支持簡煥宗，讓自己能夠繼續為旗鼓鹽的鄉親拚搏，讓高雄市議會民進黨邁向過半。