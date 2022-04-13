外企籲放寬動態清零　中國：任何防控都會有代價

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他聲稱，去年以來，中國疫情出現多點散發，部分城市採取了一系列防控措施。雖然這些措施對生產生活產生了一些影響，但「這些影響是短期的，波及範圍也是有限的」。它可以保證全國絕大多數地區和絕大多數人正常生產生活。
趙立堅說，任何防控措施都會有一些代價，和保護人民生命安全和身體健康相比，這些代價是值得的。
他強調，「動態清零」總方針符合中國實際情況，「路子是對的，效果是好的」。正是堅持了有力有效的防控措施，中國在保持自身經濟社會發展的同時，為維護全球產業鏈、供應鏈的穩定和世界經濟的增長作出了重要的貢獻。
趙立堅宣稱，中國經濟長期向好的基本面沒有變，中國作為全球經濟增長重要引擎的地位沒有變，國際社會對中國經濟的信心沒有變。
綜合路透社報導及網路訊息，由中國歐盟商會主席伍德克（Jörg Wuttke）署名、代表1800餘家歐企會員發給胡春華的信件中直指，「動態清零」防疫政策為中國的歐企帶來了種種挑戰。因為這對中國國內物流、生產經營及供應鏈產生了巨大壓力。
信中表示，面臨Omicron變種病毒帶來的全新挑戰，大規模核酸檢測和集體隔離的「老方法」似乎無法有效抑制病毒傳染。而為實現「清零」目標而不斷升級的防疫措施，導致經濟社會成本迅速增加，這一現狀將對中國的國際形象造成負面影響，也將動搖外商投資對中國市場的信心。
這封信中提到，中國歐盟商會誠懇建議中國政府「借鑑新加坡的成功模式」，對現行防疫方案進行調整，進而實現人民群眾安全健康及社會濟穩定成長的雙重保障。（編輯：邱國強）1110412