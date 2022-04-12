85度C推母親節主題蛋糕搶市 彩妝系列造型蛋糕超吸睛
搶攻母親節蛋糕商機，85度C今年以「時尚女王媽咪」為主題，推出6款造塟吸睛蛋糕搶市。包括別出心裁的「女王皇冠」、浪漫玫瑰花的「巧莓花語」，還有媽媽最喜愛的彩妝系列蛋糕「時尚天后」等，即日起至5月5日在門市預購，可享早鳥85折優惠。此外，85Cafe APP會員購買任一款母親節主題蛋糕，還可再抽iPhome 13ProMax、LG空氣清淨機等總價值約十萬元好禮。
儘管疫情升溫，一年一度母親節仍被烘焙業視為「大檔期」，85度C預估，全台母親節檔期將售出21萬個蛋糕，較去年成長3.1%，營業額上看1.03億元，較去年成長6.5%，似乎不畏疫情，對市場仍樂觀以待。
每年母親節，85度C時為搶攻蛋糕市場，總費盡心思購思主題，今年走的是「時尚女王」路線，一口氣推出的6款蛋糕，款款讓人驚艷，例如「考莓花語」及「玫瑰漫舞」，蛋糕上飾以立體玫瑰花，花姿浪漫很吸睛。此外，以媽咪就是家中時尚天后發想，打造幾可亂真的名牌口紅及彩妝刷具、經典香水的「時尚天后」蛋糕，讓人驚嘆匠心獨具。
業者表示，近幾年，民眾挑選蛋糕，強調視覺、味覺兼具，除了造型偏愛主題蛋糕，迎合網路IG網路打卡，就連食材也相當講究， 85˚C堅持物超所值，以平價金額品嚐，六款母親節主題蛋糕，均採用頂級原物料製作，有歐洲銷售第一的法國愛樂微鮮奶油、百年歷史的比利時嘉麗寶巧克力，和法國Boiron保虹果泥，口感濃郁香氣足，消費者可以依照媽媽口味挑選，早鳥享有85折優惠。