85度C推母親節主題蛋糕搶市 彩妝系列造型蛋糕超吸睛

搶攻母親節蛋糕商機， 85 度C今年以「時尚女王媽咪」為主題，推出6款造塟吸睛蛋糕搶市。包括別出心裁的「女王皇冠」、浪漫玫瑰花的「巧莓花語」，還有媽媽最喜愛的彩妝系列蛋糕「時尚天后」等，即日起至5月5日在門市預購，可享早鳥85折優惠。此外，85Cafe APP會員購買任一款母親節主題蛋糕，還可再抽iPhome 13ProMax、LG空氣清淨機等總價值約十萬元好禮。

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儘管疫情升溫，一年一度母親節仍被烘焙業視為「大檔期」，85度C預估，全台母親節檔期將售出21萬個蛋糕，較去年成長3.1%，營業額上看1.03億元，較去年成長6.5%，似乎不畏疫情，對市場仍樂觀以待。

▲85度C推母親節主題蛋糕搶市，這款彩妝系造型蛋糕名叫「時尚天后」，蛋糕上點綴的口紅、香水及彩妝刷等幾可亂真，全是採用白色巧克力製做，統統可入口。（圖／記者金武鳳攝，2022.4.12)

每年母親節，85度C時為搶攻蛋糕市場，總費盡心思購思主題，今年走的是「時尚女王」路線，一口氣推出的6款蛋糕，款款讓人驚艷，例如「考莓花語」及「玫瑰漫舞」，蛋糕上飾以立體玫瑰花，花姿浪漫很吸睛。此外，以媽咪就是家中時尚天后發想，打造幾可亂真的名牌口紅及彩妝刷具、經典香水的「時尚天后」蛋糕，讓人驚嘆匠心獨具。

▲85度C推母親節主題蛋糕共有六款，這款名為「女王的皇冠」，是以浪漫夢幻皇冠點綴，象徵媽媽優雅迷人魅力。（圖／記者金武鳳攝，2022.4.12)