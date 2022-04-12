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全家哪一點稱霸超商？「機密服務」店員不敢說：完勝7-11

▲有網友分享全家「隱藏服務」稱霸全超商，甚至大喊「屌打小7！」而引起討論。（示意圖，非當事店家／記者黃韻文攝）
▲有網友分享全家「隱藏服務」稱霸全超商，甚至大喊「屌打小7！」而引起討論。（示意圖，非當事店家／記者黃韻文攝）

編輯中心/綜合報導

2022-04-12 18:19:25

台灣超商林立，其中7-Eleven、全家、萊爾富、OK便利商店稱作四大超商，每間皆各有優缺點，到底哪間在消費者心中最好，一直以來都是網路上熱議的話題。對此，就有網友分享全家「隱藏服務」稱霸全超商，甚至大喊「屌打小7！」而引起討論。

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原PO於PTT八卦板上發文，表示自己認為7-11的美食不合他胃口，但他話鋒一轉，隨即大讚全家「友善時光打七折，而且全家的食物越來越好吃」，讓他好奇詢問「全家友善時光是不是屌打小7？」

▲原PO表示全家便利商店有一項低調飲品「酷繽沙巧克力口味」，喝起來「根本平價版星巴克」。（示意圖／記者黃韻文攝）
▲網友好奇詢問「全家友善時光是不是屌打小7？」（示意圖，非當事店家／記者黃韻文攝）
問題一出，隨即引起不少死忠顧客大讚，「是，我每天下午5:00一到做的事就是開app」、「全家的比較好抓時間」、「客觀來說友善時光屌打i珍食主要是時段」、「小七的時間很爛+1根本要碰運氣」、「對，我買時還被店員說：你買了我晚餐了！

但也有7-11支持者認為，「小7打拋豬不錯」、「明明7-Eleven的比較便宜」、「小7的微波食品比較好吃」、「小七中午有啦，開個open將app查一下就知道了」、「小七除了甜點其他都大贏」、「小七比較好吃但難買到」、「小七就買中午的」。

甚至也有人持中立看法，坦言「兩家都要靠運氣，app顯示有貨，實際去買時不一定有貨，有貨也不一定有打折的」、「我兩邊都會買」、「反正半斤八兩，挑方便，爽就好」。

▲原PO分享7-11最近新上市的「神級飲品」，是草莓季的「草莓拿鐵」，貼文一出，也有內行教1招，讓你結帳秒省錢，爽打85折。（示意圖／取自Unsplash）
▲7-11支持者則認為，7-11微波食品口感大勝全家。（示意圖，非當事店家／翻攝Unsplash）
據了解，全家和7-Eleven皆有即期品優惠活動，全家便利商店推出「友善時光」機制，每日下午5點至深夜12點，凡有貼有「友善食光」貼紙的商品享7折優惠，APP上亦有「友善地圖」供消費者查詢剩餘數量；7-Eleven則推出「i珍食」福利，優惠時段為每天早上10點至下午5點，及晚上8點至清晨3點，APP上亦提供「i珍食地圖」讓用戶能夠即時查詢、確認。（編輯：陳雅雲）

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