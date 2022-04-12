全家哪一點稱霸超商？「機密服務」店員不敢說：完勝7-11

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問題一出，隨即引起不少死忠顧客大讚，「是，我每天下午5:00一到做的事就是開app」、「全家的比較好抓時間」、「客觀來說友善時光屌打i珍食主要是時段」、「小七的時間很爛+1根本要碰運氣」、「對，我買時還被店員說：你買了我晚餐了！」
但也有7-11支持者認為，「小7打拋豬不錯」、「明明7-Eleven的比較便宜」、「小7的微波食品比較好吃」、「小七中午有啦，開個open將app查一下就知道了」、「小七除了甜點其他都大贏」、「小七比較好吃但難買到」、「小七就買中午的」。
甚至也有人持中立看法，坦言「兩家都要靠運氣，app顯示有貨，實際去買時不一定有貨，有貨也不一定有打折的」、「我兩邊都會買」、「反正半斤八兩，挑方便，爽就好」。
據了解，全家和7-Eleven皆有即期品優惠活動，全家便利商店推出「友善時光」機制，每日下午5點至深夜12點，凡有貼有「友善食光」貼紙的商品享7折優惠，APP上亦有「友善地圖」供消費者查詢剩餘數量；7-Eleven則推出「i珍食」福利，優惠時段為每天早上10點至下午5點，及晚上8點至清晨3點，APP上亦提供「i珍食地圖」讓用戶能夠即時查詢、確認。（編輯：陳雅雲）