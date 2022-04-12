候選人路口宣講驚見車禍　秒變身交通指揮

民進黨市議員初選進入第二天，候選人把握最後機會站路口拜票，鳳山區候選人蘇致榮幾乎每天上班時間都會到選區內車流量較大的路口向民眾揮手致意，爭取提高知名度。今（12）日卻發生一段小插曲，蘇致榮一如往常在五甲二路與臨海路交叉口宣講時，有一位機車騎士不幸和轎車發生擦撞，騎士摔倒在地，蘇致榮馬上放下手邊工作，並以在民防大隊受過的協勤訓練在現場協助，直到警方與救護車趕到。
曾擔任過民防大隊副大隊長的蘇致榮，有許多協勤經驗，因此事故發生當下他便馬上冷靜應變，站在受傷騎士前指揮，剛好身上背著宣傳用的大氣球可以派上用場，成為最顯眼的警示燈，讓路過民眾可以注意前方事故，及早閃避，才沒有釀成更大的意外。
蘇致榮表示，當時他正站路口宣講到一半，忽然聽到很大一聲「碰」，發現是有人出車禍，機車騎士整個人摔下摩托車躺在地上。因為五甲二路與臨海路是鳳山車流量最大的路口之一，若沒有妥善引導交通，恐怕會造成交通阻塞甚至發生連環事故，因此馬上指示助理打119，他本人則是開始指揮交通，提醒民眾注意。
蘇致榮指出，所幸騎士並無大礙，後續由救護車送醫，希望受傷的大哥可以及早康復！蘇致榮也藉此提醒，馬路如虎口，雖然上班很急，但也要注意行車安全，尤其是在車流量大的路口更要注意路況，才能安全出門，平安回家！