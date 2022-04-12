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台股今年已跌6.42%！金管會喊話跌幅亞股最小、體質健全

▲台股失守萬七，今（2022）年至今更已跌了6.42%。不過，金管會喊話，台股跌幅相對其他亞股小，且基本面及流動性仍佳，台股動能無虞。（圖／NOWnews資料照片）
▲台股失守萬七，今（2022）年至今更已跌了6.42%。不過，金管會喊話，台股跌幅相對其他亞股小，且基本面及流動性仍佳，台股動能無虞。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真/台北報導

2022-04-12 18:22:12

台股今（12）日失守萬七大關，終場跌57.46點，收在16990.91點，成交量新台幣2740.62億元，外資在台股賣超100.93億元，累計今（2022）年至今台股已跌6.42%。不過，金管會表示，與亞洲主要股市包括日本、香港、南韓、上海及深圳相比，台股跌幅相對較小，而且基本面仍佳，上市櫃公司不論營收、稅前淨利都是近10年最佳表現，今年日均量仍有3074億元，比去年差一點，但較往年好，台股流動性仍算相當好。

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金管會證期局表示，雖然這段時間台股震盪較大，但與亞洲股市相較，今年截至4月11日止，台股下跌6.42%，日本、日本、香港、南韓、上海及深圳股市跌更多，日本股市這段時間下跌6.84%、香港股市跌9.36%、南韓股市跌9.56%、上海股市跌12.99%、深圳股市跌22.46%，所以台股跌6.42%在亞股中算是跌幅最小。

再從基本面來看，我國上市櫃營收表現也相當良好，2021年累計營收達39兆9千億元，較2020年成長16.56%，稅前淨利5兆2248億元，年成長更達72.17%，不管是營收、稅前淨利都是近10年最好的表現。

台股還有高殖利率的特性，證期局指出，台股集中市場本益比有13.45倍，現金殖利率3.84%，若加上股票股利，將近4%。同時，主計總處預估今年台灣經濟成率有4.42%，顯示台灣經濟穩定成長，台股體質相當健全，尤其股市是經濟櫥窗，台股還是會回基本面表現。

若從台股交易量觀察，證期局指出，今年至4月12日止，台股日均量3074億元，雖比去年3914億元差一點，但還是比往年好，2020年日均量約2千億元，更往前甚至有800億元的，台股流動性還是相當好，顯示台股動能無虞。

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